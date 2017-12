Sence llegó a Chuchunco

Hasta donde se perdió el agua llegó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, pero no es que llegáramos al desierto o a los pies de una montaña, sino que llegamos a la conocida localidad de Chuchunco o Chuchun-ko, ubicada en La comuna de La Estrella, que en Mapudungún significa "Donde se perdió el agua".

Chuchunco es solo algunas de las localidades a las cuales llegó Sence durante el período 2014-2017, completando un total inédito para la región. Haber cubierto con cursos de capacitación a las 33 comunas de O'Higgins.

Cristián Pavez Herrera, Director de Sence en la región, dijo que "No cabe duda que los números son importantes, pero no más importante de lo que entregamos a la gente de comunas tan alejadas como La Candelaria en Chépica, El Cusco en Litueche, El Toco en Pichidegua, San Pedro de Alcántara en Paredones, La Aguada en Pichilemu, El Arrayan en Palmilla e incluso el mismo Chuchunco, donde pudimos capacitar a mujeres en "Corte y Confección de Prendas de Vestir", curso que les puede servir para poder emprender una pequeña empresa o también poder trabajar de manera formal".

"También, tenemos que destacar que prontamente comenzaremos el Curso de Operaciones Básicas de Pastelería, en la localidad de Quilicura Cocalán en la comuna de Las Cabras. No cabe duda que este curso será una gran oportunidad para esta hermosa localidad y para sus habitantes", afirmó el Director del Sence en la Región de O'Higgins.

Felipe Toro de la OMIL de la Municipalidad de La Estrella, nos llevó por un recorrido que permitió conocer a las futuras emprendedoras de la comuna y como el municipio las ha apoyado en todo el desarrollo del curso.

Al llegar al curso conocemos a Marisol Flores, quien nos dice que está es una gran oportunidad para poder avanzar económicamente: "También me va a permitir tener un trabajo estable o porque no poder poner un negocio de corte o modista. También durante el curso pude aprender bastantes cosas, gracias a la excelente profesora que tuvimos, la señora Carmen".

"No cabe duda que el curso es una gran herramienta para avanzar y tener un mejor trabajo", con estas palabras, Alejandra Barrera, alumna del curso "Corte y Confección de Prendas de Vestir", nos comienza a relatar cómo fue su experiencia en la capacitación.

"He aprendido bastantes cosas técnicas que, me han ayudado a poder entender de mejor manera como se debe confeccionar una mejor prenda de vestir, y también de mejor calidad. También, tengo que destacar las herramientas que nos otorga el curso, ya que no todos podemos acceder, por motivos económicos, a herramientas de esta calidad y menos a poder pagar un curso", afirmó Alejandra.

SENCE EN LA REGIÓN

En la actualidad, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, ha capacitado a más de 900 mil chilenos y chilenas. En la Región de O'Higgins se han realizado más de 700 cursos de capacitación con más de 18 mil beneficiados, pero solo en el programa +Capaz.

"La cobertura que ha realizado hasta hoy el Servicio en la región es un hecho que permitió derribar y romper los mitos sobre la cobertura. Solo nos queda seguir trabajando con la misma fuerza, calidad y dignidad que los habitantes de la región de O'Higgins se merecen. Ahora vamos a seguir derribando barreras y permitiendo que la capacitación sea para todos, no importando en qué lugar de la región se encuentren", concluyó el Director de Sence en la región Cristián Pavez Herrera./

