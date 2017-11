Cinco escuelas inauguran nueva infraestructura en Chimbarongo

Es una fuerte inversión para poder realizar mejoramientos integrales en estos establecimientos, además de gimnasios en la escuela de Alto Miraflores y Huemul, provocando un cambio sustancial en la calidad del trabajo para los alumnos, sobre todo bajo las inclemencias del clima en invierno y verano protegiendo a nuestros estudiantes.

Por otra parte se cumple el objetivo de que todas las escuelas sean consideradas por igual, desde Santa Isabel hasta Huemul. El jefe comunal, Marco Contreras Jorquera, recalcó el gran trabajo que se está haciendo y comprometió para el 2018 arreglos en nuevos establecimientos: "Esto se trata de voluntad, de trabajar en pos de nuestra comuna, ya inauguramos en Romeral, Codegua, Centro Parvulario y ahora se suman estos establecimientos con nuevas y grandes estructuras, siempre pensando en lo mejor para nuestros niños. Además, anunciamos que cinco escuelas el próximo año verán modificadas estas estructuras, así trabajamos cumpliendo objetivos y entregando lo mejor de nuestra administración a disposición de la gente".

El jefe DAEM, Ricardo Aguilera, también resaltó la gran inversión que se hizo para ir arreglando la infraestructura educacional: "Según lo solicitado por el alcalde hemos realizado un gran esfuerzo para poder entregar estos grandes cambios, uno entra a nuestras escuelas y no solo observa un gran amor y pasión por el trabajo hacia los niños, si no con escuelas que dan gusto y que no tienen nada que envidiar a los colegios particulares subvencionados".

Estas inauguraciones se han hecho en conjunto con toda la comunidad educativa que ha ido en masa a ver sus nuevas escuelas, la próxima se realizará hoy en Huemul, donde hay cambios integrales, además de una nueva pintura de la cancha y el gimnasio techado pedido por muchos años por la comunidad y que hoy es realidad./

