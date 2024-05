Hasta la ribera del río Tinguiririca, en el sector de Los Huertos, llegaron la tarde del jueves 3 de mayo las máximas autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas, la directora regional de la Dirección General de Aguas Dayanna Aravena y el director regional de Obras Hidráulicas Cesar Acevedo, en compañía del jefe de gabinete de la SEREMI de Obras Públicas, para reunirse con la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Yolanda Oyarce, junto al equipo del ex concejal de San Fernando Andrés Jorquera.

Tan solo días antes, el martes 30 de abril, se sostuvo una importante reunión en Rancagua con la SEREMI de Obras Públicas, María de Los Ángeles Latorre, donde los vecinos iniciaron una mesa de trabajo para enfrentar de manera técnica la situación de mejoramiento y en algunos puntos, reconstrucción, de las defensas fluviales, considerando espigones, pretiles y enrocado mayor, obras que se ejecutan por parte del Ministerio de Obras Públicas en los próximos meses y que se suman a las ya iniciadas en el sector de Pedehue, unos dos kilómetros al este de Los Huertos.

Al respecto, la autoridad de la DGA, Dayanna Aravena, explicó que el 15 de mayo emitirá una resolución para ordenar el cierre de las compuertas de regadío, comprometiendo que “me encargaré de fiscalizar que se dé cumplimiento tanto al cierre del mecanismo ubicado en el sector, así como que la junta de vigilancia garantice de que la aducción de la bocatoma cuente con los cortes necesarios para evitar que el cauce del río continúe ingresando durante el invierno por esta obra de arte de regadío”. Con la finalizad de evitar un riesgo en este punto crítico.

Por su parte, el ex concejal Andrés Jorquera, agradeció a la SEREMI de Obras Públicas y sus diferentes direcciones regionales presentes en la visita, ya que sin el compromiso y voluntad del gobierno a nivel regional, es imposible que los vecinos puedan tener las garantías necesarias de que el Estado hace su trabajo en una materia tan sensible como es el desborde del río Tinguiririca. Añadiendo que “los vecinos de Los Huertos y de toda la zona poniente de San Fernando cada invierno sufren las consecuencias de la crecida del río si no se cierran a tiempo las compuertas pero más aún si no se reponen las necesarias defensas fluviales, algunas de ellas intervenidas por privados”.

Finalmente, el director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, Cesas Acevedo, confirmó que “así como los trabajos del sector de Pedehue se encuentran en ejecución gracias a procesos de licitación, en las próximas semanas se avanza a toda marcha en la licitación para las obras de Los Huertos.”