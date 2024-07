Las principales anomalías que se visualizaron fue que no contaba con lo básico como duchas, comedor, vestidores, como también no presentan protocolos de exposición a ruido y sílice, además de no tener capacitaciones de seguridad.

Consultada sobre la materia, la Seremi de Salud O´Higgins, Dra. Carolina Torres, comentó que “se hizo una fiscalización en una cantera, donde se detectaron una serie de incumplimientos a la normativa, especialmente respecto de los cuidados para el equipo de trabajo, para quienes se desempeñaban en allí. Esto generó que se iniciara un proceso administrativo sumarial y además que se prohibiera el funcionamiento hasta que esté resuelto, estén los protocolos, haya las capacitaciones que se requieran y así garantizar el cuidado de quienes están desempeñando funciones en ese espacio”.

Asimismo, la Autoridad Sanitaria destacó que “para nosotros es muy relevante que todos los trabajadores colaboren, y agradecemos que entreguen información a través de la Oficina de Información Reclamos y Sugerencias para poder intencionar fiscalizaciones y así ayudarnos a cuidar el resultado en salud de las personas, en este caso de trabajadores de esta cantera”.

Cabe destacar que además se tomaron muestras de aguas en sistema de la red de agua cercana a la faena, con el objetivo de hacer análisis bacteriológico y físico químico.