Intendente Masferrer: “La violencia y destrucción de unos pocos no pueden ganar a los millones de chilenos que han pedido justos cambios”

La autoridad regional sentenció que “anoche vivimos una nueva jornada de dolor y daños a nuestra región. Este pequeño grupo que sólo busca violencia, caos y desorden no son las mismas personas que al inicio de este movimiento marchaban en familia por cambios justos. La mayoría del país ha entendido que estos son tiempos de unidad, de diálogo, de acuerdos y no de enfrentamientos ni de violencia".

El Intendente de la región de O’Higgins Juan Manuel Masferrer condenó y lamentó los hechos de violencia que se vivieron, principalmente en la capital regional la noche del jueves 21 de noviembre y que dejó un saldo de siete detenidos y dos carabineros lesionados.

Entre los principales incidentes están el ataque a la Automotora Gellona Autos ubicada en Alameda, a la altura de Centenario, que dejó como saldo la quema completa de un furgón y un camión de carga ¾ que alcanzó a ser apagado por personal de Carabineros y Bomberos; el ataque incendiario a la sucursal del Banco Estado del Paseo Independencia, y ataques con piedras y otros proyectiles a la Intendencia Regional, Seremi de Gobierno, Banco Santander, a la Bencinera Shell de Alameda con Avda. Victoria, y otro número aún sin determinar de distintos ataques y saqueos a pequeños locales. En esta misma línea cabe señalar que los ataques comenzaron cuando los participantes y tras marchar por distintos puntos de la ciudad, volvieron hacia el centro de la ciudad, en particular hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, ubicada en calle San Martín, en donde comenzaron a atacarla con distintos proyectiles, para luego iniciar los otros hechos de violencia ya detallados.

En este sentido, Masferrer señaló que “anoche vivimos una nueva jornada de violencia, destrucción y saqueo, causando dolor y daños a nuestra región. Este pequeño grupo que sólo busca caos y desorden no son las mismas personas, que al inicio de este movimiento marchaban en familia por cambios justos. La mayoría del país ha entendido que estos son tiempos de unidad, de diálogo, de acuerdos y no de enfrentamientos ni de violencia".

El Intendente regional explicó que “lo que vimos este jueves son grupos violentos que hay que condenar, porque no están ayudando a alcanzar lo que todos queremos. Solicitaremos las investigaciones pertinentes a las policías, como también evaluaremos la presentación de querellas en contra de las personas involucradas en estos hechos”.

La autoridad regional agregó que “hemos demostrado que el Gobierno escuchó a la ciudadanía, que entendió que el país requería cambios, y ha dado señales concretas de que está dispuesto a dialogar, pero con quienes creen que nos pueden imponer con la violencia sus términos, no solamente al Gobierno, sino también a los ciudadanos, con ellos no vamos a dialogar y ahí la carga la tiene la Fiscalía, que debe investigar y los tribunales, que deben sancionar a quienes han cometido delitos”.

Juan Manuel Masferrer dijo que “lo que vemos hoy son actos de violencia que buscan instalar el terror para imponernos sus condiciones. Creo que eso no lo acepta la gente que se manifiesta ni lo acepta el Gobierno y no lo debe aceptar nadie, de ningún sector. La violencia como hemos dicho debe ser condenada con fuerza de todos los sectores. Venga de donde venga y en ese sentido, si en algunos casos, no se cumplieron protocolos, eso debe ser investigado por la Fiscalía y sancionado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia y así funciona un Estado de derecho".

Junto con condenar los “hechos vandálicos”, llamó a la unidad y a tender puentes de diálogo que permitan salir de la crisis. "Ese es el camino para Chile, insistimos, en esto, estos son tiempos de unidad, de diálogo, de acuerdos, no de enfrentamientos, no de violencia", manifestó.