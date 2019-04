Dra. Dafner Stenger: "Espero contribuir al crecimiento del Hospital de San Vicente"

En el último tiempo, el Hospital de San Vicente se ha caracterizado por sorprender con variadas innovaciones en su gestión que han permitido que el establecimiento destaque en la red de salud, como por ejemplo las jornadas de hidroterapia, la aplicación de inteligencia artificial en el tratamiento de pacientes TACO, o el ahorro de $240 millones en el proceso de abastecimiento de fármacos e insumos. Conociendo esas credenciales, la Dra. Dafne Stenger Reyes, tuvo su primera aproximación con el establecimiento.

Para la joven profesional, egresada de la Universidad Mayor, llegar a San Vicente implica un importante paso en su formación y un gran desafío. "Me habían contado del buen funcionamiento del Hospital de San Vicente, pero sólo sabía eso, al llegar me encontré con un establecimiento que va mucho más allá de lo que me habían dicho, no es un hospital de baja complejidad para mí, tiene diferentes especialistas que incluso van en aumento, y espero que durante estos años yo también pueda contribuir a ese crecimiento".

Y sin duda que será un aporte al crecimiento del hospital de San Vicente y su comunidad, la cual está expectante y con miras a la construcción del nuevo establecimiento, que además de escalaren su complejidad, aumentará su cartera de prestaciones, llevando mayor resolutividad a la población usuaria./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.