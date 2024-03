Diputadas Carla Morales y Marcia Raphael piden definir plazos para la reconstrucción mamaria en casos de cáncer de mama a través del GES

Las diputadas RN, Carla Morales y Marcia Raphael, a través de un proyecto de resolución, solicitaron al Presidente Gabriel Boric que instruya al Ministerio de Salud para coordinar acciones legislativas y reglamentarias que establezcan plazos específicos y oportunos para la reconstrucción mamaria en el marco del Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

Si bien el sistema de Garantías Explícitas en Salud garantiza el acceso a la reconstrucción mamaria, la falta de plazos definidos ha llevado a retrasos significativos en el proceso. Esto no solo afecta la integridad física de las pacientes, sino también su bienestar psicológico.

“La reconstrucción mamaria no solo se trata de restaurar la apariencia externa; es un proceso que aborda las complejas dimensiones psicológicas y emocionales del cáncer de mama. Ayuda a mitigar la angustia, la ansiedad y la pérdida de confianza que pueden surgir tras la mastectomía, permitiendo a las mujeres enfrentar el futuro con fortaleza y optimismo”, aseguró la diputada Morales.

Tras esto, recalcó que “es fundamental que este procedimiento esté accesible para todas las mujeres que lo deseen, garantizando así que puedan recuperar no solo sus cuerpos, sino también su sentido de sí mismas y su calidad de vida, y para eso es necesario establecer plazos en el sistema GES”.

El proyecto reconoce la importancia de establecer plazos específicos para la conclusión de todo el proceso de reconstrucción mamaria, asegurando que no solo se inicie el tratamiento, sino que también se concluya de manera oportuna. Esto no solo garantizaría la integridad física de las mujeres afectadas, sino también su bienestar psicológico en el transcurso de esta compleja experiencia.

“La reconstrucción mamaria se encuentra actualmente dentro del GES, pero a diferencia de otras patologías, no cuenta con un plazo determinado para llevarse a cabo. Esto tiene como consecuencia que mujeres que superaron el cáncer de mama lidien con una herida muy grande, que es no poder reconstruir sus senos debido a no tener los recursos económicos necesarios y depender de un sistema público que no da abasto”, explicó la parlamentaria Marcia Raphael, coautora del proyecto.

Tras este llamado, la congresista manifestó que “ad portas del Día de la Mujer, es necesario reflexionar en este contexto sobre la importancia de realizarse la mamografía y también de hacerle un llamado al Gobierno a que se comprometa con el contenido de este proyecto de resolución que mandata al Ministerio de Salud”.

Las legisladoras esperan que esta iniciativa contribuya a mejorar la atención y el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama en Chile, asegurando que reciban la atención integral que necesitan en un plazo razonable.