Fosis cierra programas emprendamos emergencia en O'Higgins

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de la región de O'Higgins cerró con éxito los programas Emprendamos Emergencia, que beneficiaron a 50 personas de las comunas de Coltauco, Rengo, Malloa y San Fernando, que se vieron afectadas por los sistemas frontales del año pasado.

Los programas Emprendamos Emergencia fueron implementados por FOSIS con el objetivo de apoyar a los emprendedores y emprendedoras de las zonas afectadas por los sistemas frontales del año pasado, permitiéndoles recuperar sus negocios y generar ingresos para sus familias, en un trabajo en conjunto con las oficinas de fomento productivo de los municipios donde se implementó el programa.

Los beneficiarios recibieron capacitación en gestión de negocios, marketing y ventas, formalización y acceso a financiamiento. Además, recibieron un subsidio para la compra de insumos y herramientas.

En la ceremonia de cierre de los programas, que se realizaron en cada una de las comunas donde se implementó el Emprendamos Emergencia, participaron el Director Regional (S) de FOSIS, Israel Olivares Gutiérrez, los alcaldes y los emprendedores que participaron en los programas.

En su intervención, el Director Regional de FOSIS señaló que "estamos muy contentos de haber podido apoyar a estos 50 emprendedores que se vieron afectados por los sistemas frontales del año pasado. Gracias a estos programas, han podido recuperar sus negocios y generar ingresos para sus familias".

Por su parte, los emprendedores agradecieron a FOSIS por el apoyo brindado. "Este programa ha sido muy importante para mí. Gracias a la capacitación y al financiamiento que recibí, he podido recuperar mi negocio y seguir adelante", señaló Amada Medina, una de las beneficiarias del programa. Así mismo, Jamilet Cáceres de San Fernando, comentó que “este programa ha sido un gran apoyo para mí, no solo en lo económico, sino también en lo personal. He aprendido mucho sobre cómo gestionar mi negocio de manera eficiente y cómo enfrentar las dificultades. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. Sé que con esfuerzo y dedicación puedo seguir adelante con mi negocio y lograr mis metas”.

Los programas Emprendamos Emergencia son una muestra del compromiso del gobierno y que a través de FOSIS, se redireccionaron recursos dentro del servicio para ir en apoyo directo de las comunidades y a los emprendedores en situaciones de emergencia.