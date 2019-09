Esta ha sido la semana más negra para la comuna de Coltauco en la Región de O´Higgins, ya que el lunes fue asesinada por su ex pareja María Cristina Jiménez de 47 años, siendo el femicidio 34 del país en lo que va del año 2019 y el tercero en la región, los dos anteriores sucedieron en las comunas de Rancagua y Chimbarongo.

Es dentro de este marco que la diputada Alejandra Sepúlveda, junto al alcalde de la comuna de Coltauco Rubén Jorquera, se reunieron en la Cámara de diputados del Congreso nacional, con el presidente de la Cámara Iván Flores y con distintas integrantes de la comisión de Mujer y Equidad de Género. Dentro de las distintas reuniones e instancias la diputada Sepúlveda entregó una serie de medidas para combatir los femicidios que van en alza en Chile.

"Para nosotros es muy importante poder contar con la presencia del alcalde Coltauco Rubén Jorquera, porque tiene que ver con el luto que hoy tiene la región de O´Higgins y nuestra comuna de Coltauco y hemos venido a solicitar tres cosas fundamentales en torno al cruel y devastador acto del femicidio, lo primero es más fundamental es acelerar los proceso de modificación a la ley de violencia intrafamiliar, más conocida como la "Ley Gabriela", lo segundo es que las medidas cautelares no están dando buenos resultados y queremos pedir con urgencia al Ejecutivo que implemente a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer, la posibilidad de la incorporación de las tobilleras como parte de las medidas cautelares, hoy tenemos a la mano sistemas tecnológicos que nos aseguren que un hombre violento no tenga la posibilidad de acercarse a su víctima pero no lo hemos implementado y como tercer punto es que la familia queda en total desprotección luego de un femicidio, los hijos e hijas en un abandono mientras que su madre muere y el padre se transforma en un criminal, por ese generamos un proyecto de acuerdo que esperamos que se pueda implementar. Que tiene que ver fundamentalmente en entregar recursos a las familias que se hacen cargo de los niños y niñas que quedan en un abandono luego de un acto tan aberrante como este", explicó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Por su parte, el edil de la comuna de Coltauco expresó. "Primero que todo es necesario agradecer a la diputada Alejandra Sepúlveda, por la invitación que me ha hecho al Congreso Nacional, pero hoy Coltauco está de luto, hemos sufrido la pérdida una gran mujer en manos de su ex pareja, este femicidio terrible a todas luces ha sido muy duro para todos nosotros y por lo mismo estamos acá para entregar nuestras inquietudes y molestias porque los protocolos de protección y las medidas cautelares a los victimarios no se están cumpliendo, muchas mujeres han muerto en manos de hombres que debían protegerlas y cuidarlas. Queremos que los protocolos se cumplen y no tener que lamentar en el futuro otro episodio como éste", reflexionó el alcalde de la comuna de Coltauco, Rubén Jorquera./