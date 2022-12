Más de 450 mil vehículos saldrán de la capital por fiesta de Año Nuevo

Para este fin de semana largo y comienzo de las vacaciones, el ministro García anunció que se espera que salgan de la capital más 450 mil vehículos y que regresen 408 mil. En este sentido, explicó que, según las estimaciones, se espera que entre el 30 y 31 de diciembre salgan cerca de 294 mil vehículos, y una gran parte de ellos lo haga por la Ruta 68 hacia la costa.



Respecto del regreso a la capital se espera que el mayor flujo de retorno sea el día 2 de enero, donde regresarán cerca de 159 mil vehículos.



Debido al alto flujo que se espera por las carreteras del país, el ministro García hizo un llamado a planificar los viajes y a conducir con responsabilidad para evitar accidentes.



“Junto a Carabineros, a los equipos del Ministerio de Obras Públicas, con las administradoras de las carreteras, y con las delegaciones presidenciales estamos completamente desplegados para hacer el seguimiento de las carreteras; para implementar nuestro Plan de Emergencia por Congestión Vial y, sobre todo, para resguardar que cada una de las familias puedan llegar sin novedad a sus destinos”, anunció el ministro García.



El Jefe (S) de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, Coronel Guillermo Bohle, anunció que por todas las rutas van a estar presentes Carabineros de Chile e hizo un llamado a conducir con responsabilidad. “La accidentabilidad, lamentablemente, sigue en aumento. Llevamos más de 1.700 muertos en comparación al año pasado que fueron 1.680. El llamado a los conductores es a utilizar las vías de forma responsable y que planifiquen sus destinos”, indicó.



Agregó que Carabineros fiscalizará especialmente el consumo de alcohol y drogas. “Esta no es una fiesta familiar en el hogar, sino que las personas salen. Es por esto que van ha haber muchos más controles en los terminales, controles SENDA en los barrios más bohemios en los distintos lugares del país y en las rutas vamos a tener control de narcotest y de alcotest para que las personas entiendan el llamado que estamos haciendo como autoridades respecto a tener conciencia sobre que en sus desplazamientos no pueden mezclar drogas y alcohol, pero si eso se realiza, la autoridad va a estar en el lugar para controlar y fiscalizar”.



Medidas para el fin de semana largo



Respecto a las medidas que se van a adoptar durante este fin de semana, el ministro García destacó que “como hemos hecho todo este año tenemos medidas que estamos repitiendo los fines de semana largo y lo hacemos porque son exitosas, pero también porque hemos visto una muy buena receptividad de la ciudadanía cuando conoce las medidas con anticipación. Esto les permite programarse y, de esa manera, tener la certeza de poder llegar a destino en tiempos razonables”.



El ministro García destacó que las medidas se concentrarán en la Ruta 68, que dispondrá de peajes en Lo Prado y Zapata a mil pesos en dirección a la costa para vehículos livianos entre las 07:00 y 13:00 horas el día viernes 30 de diciembre.



Ese mismo día habrá peaje rebajado en 50% para camiones de dos o más ejes en los peajes de la Ruta 68, en dirección al poniente entre las 00:00 y 07:00 horas.



Por otra parte, el ministro García anunció que se cerrará la conexión de la calle Noviciado con la Ruta 68 entre las 12:00 y 19:00 horas para vehículos livianos y camiones, en dirección al poniente. Para esto, se realizará corte de tránsito por parte de Carabineros a la altura de Lo Boza y solo se permitirá el paso de la locomoción colectiva rumbo a la Ruta 68.



Mañana sábado 31 de diciembre también habrá peaje rebajado en 50% para los camiones de dos o más ejes en la Ruta 68 entre las 00:00 y 07:00 horas, y habrá restricción del paso de camiones de 2 o más ejes entre Vespucio (km 6,2) y el enlace Algarrobo (km 68) en dirección hacia el poniente, entre las 9:00 y 16:00 horas.



Este día, nuevamente, se cerrará la conexión calle Noviciado con la Ruta 68 entre las 08:00 y 12:00 horas para vehículos livianos y camiones, en dirección al poniente, y solo se permitirá el paso de la locomoción colectiva rumbo a la Ruta 68.



En la Ruta 68, para el retorno del 2 de enero, habrá peaje a mil pesos entre las 07.00 y 13:00 horas para los vehículos livianos. También habrá un peaje rebajado en 50% para camiones de dos o más ejes entre 00:00 y 07:00 horas.



También habrá un 3x1 en dirección al oriente entre el enlace Pudahuel (km 11) y Costanera (km 16). La medida rige entre las 14:00 y 19:00 horas, dependiendo de las condiciones de flujo.



En la Ruta 78, en tanto, se establecerá un 3x1 entre la variante Melipilla (km 63,3) y el sector salida de Talagante (km 39,3) entre las 15:00 y 20:00 horas.



Nuevos peajes automatizados



El ministro García anunció también que ya está operativo el telepeaje Quinta en el km 162 de la Ruta 5 Sur, por lo que con eso, ya son cinco los telepeajes en carreteras que se han implementado durante este gobierno.



“Quiero destacar el impacto positivo que ha tenido la implementación de los peajes automatizados que hemos logrado poner en marcha este año y, ahora, se incorpora el peaje Quinta. Estos peajes automatizados han logrado reducir considerablemente la congestión y seguiremos trabajando para implementar este sistema en otras regiones del país”, indicó el ministro García



Agregó que la principal virtud de este sistema de telepeajes es que los conductores pueden mantener una velocidad continua y eso acorta los tiempos de viaje en los días normales, pero el mayor impacto lo tiene en los fines de semana largos. “Antes, podía haber 5 o 10 minutos de espera para pagar el peaje, que si lo sumamos por cada peaje automatizado, pueden ser cerca de 50 minutos lo que cada familia puede ahorrarse. En este momento no son los peajes el principal foco de congestión en nuestras carreteras, son los accidentes”.