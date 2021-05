Director de Servicio de Salud, Fernando Millard instó a mantener medidas de cuidado ante el COVID: "En fase 2 también nos podemos enfermar"

Un fuerte llamado a la comunidad regional a mantener las medidas de cuidado ante el Covid-19, hizo el director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, doctor Fernando Millard, señalando que los funcionarios de salud están realizando "un esfuerzo sobrehumano por la irresponsabilidad de mucha gente".

Lo anterior fue señalado por la autoridad, luego de participar de una reunión encabezada por el Subsecretario de Salud, Alberto Dougnac, con los 29 directores de los servicios de salud, junto a sus respectivos subdirectores médicos, donde realizó una presentación destinada a mostrar lo ocurrido con la primera y segunda ola de COVID. "En particular se refirió a cuál había sido el comportamiento de una y de otra, las diferencias y los aprendizajes que adquirimos en cada una de ellas y que nos ha permitido enfrentar esta segunda ola que aún está vigente", explicó Millard.

En dicha reunión, se destacó el trabajo realizado por el Servicio de Salud O'Higgins "En cuanto al esfuerzo de aumentar, mantener y ofrecer camas críticas, tanto para nuestra región, como para el resto del país que nos ha permitido hasta el momento atender a más de 150 pacientes de otras regiones y lograr que no le falte una cama crítica a algún paciente de la sexta región o de alguna otra región de Chile", expresó el director (s).

Sin embargo, el doctor Millard resaltó que si bien en este momento hay camas suficientes se está pidiendo a la red público-privada de la Región que mantengan la disponibilidad de camas UCI "Porque se vienen 4 semanas complicadas por delante, donde se espera que haya un pequeño rebrote. Si bien es cierto la primera ola tuvo un pick que fue el 19 de abril y después tuvo una caída, se ve también que en la última semana ha tenido un ligero incremento, y por lo tanto se nos ha solicitado mantener las camas UCI disponibles, porque el principal problema para el Ministerio, para la Subsecretaría y para todos nosotros sigue siendo la pandemia y sigue siendo la continuidad de la atención hospitalaria que es nuestra responsabilidad".

En por ello que hizo un llamado a la comunidad regional a mantener las medidas de prevención y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pero en particular a los habitantes de Rancagua, "Donde está complicada la situación, hoy (ayer) tenemos 125 casos nuevos, por lo cual el contagio está activo y no ha sido frenado en Rancagua. Hago un llamado de verdad a la población rancagüina, de que no se deje llevar por las cifras o porque se levantó la cuarentena. Lo cierto es que a pesar de estar en fase dos, existe la posibilidad de enfermar, por ello deben entender que los funcionarios de salud están hoy realizando un esfuerzo sobrehumano debido a la irresponsabilidad de algunas personas que no se cuidan y que no entienden que los pacientes que enferman de COVID y caen a la UCI tienen una alta tasa de mortalidad. Es verdad que muchos entienden que hay que mantener las medidas preventivas, pero también hay muchas personas que se están relajando y a ellos los llamo a cuidarse, por el bien de ellos, de sus familias y de todos".