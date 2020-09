Director Nacional del FOSIS conoce en terreno exitosos testimonios de la Región de O’Higgins

El Director Nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Felipe Bettancourt, visitó la Región de O’Higgins para conocer en terreno parte del trabajo desarrollado por la institución, constatando a través de casos destacados el impacto que los programas tienen en la vida de las personas.

“Hoy vinimos a la Región a visitar a varias personas que han sido apoyadas por los programas que tiene FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque tal como nos lo ha pedido la Ministra Karla Rubilar, hemos estado en terreno visitando casos, dando la bienvenida a algunas personas que están empezando su participación en los programas de emprendimiento, como también escuchando la experiencia de quienes participaron en la campaña Cyber FOSIS, que permitió vender y potenciar los emprendimientos a través del comercio online en este período de pandemia que ha sido tan difícil para la reactivación de los emprendedores”, señaló Felipe Bettancourt.

La visita del Director Nacional, quien estuvo acompañado por el Director Regional, Juan Ignacio Pino, comenzó con un saludo protocolar a la Intendenta Rebeca Cofré, a lo que siguió su participación en un operativo social realizado en el sector Los Lirios, comuna de Requínoa, por la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Allí, junto a la Seremi Mónica Toro, al Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe y al Director Regional Juan Ignacio Pino, compartió con personas que acudieron en busca de asistencia social y se informaron sobre el Ingreso Familiar de Emergencia y otros beneficios del Gobierno.

Al mediodía se dirigió a San Fernando para conocer el emprendimiento de Juana Díaz. Juana fabrica juguetes de madera a través de su emprendimiento “Rememorando” y fue parte de Cyber FOSIS, plataforma digital de ventas que incluyó a más de 450 emprendedores de todo Chile y que la motivó aún más, sobre todo ahora que fue seleccionada para participar en el programa Yo Emprendo Avanzado: “yo empecé con el programa Apoyo a tu Plan Laboral y ahí saqué licencia de conducir. Después estuve en los programas Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Básico y fui equipando mejor mi negocio, así es que estoy muy agradecida de FOSIS”, señaló la sanfernandina.

Hasta la casa de Juana llegó también la Intendenta Rebeca Cofré quien felicitó a la emprendedora por su trabajo y a la vez la instó a seguir por esta senda de crecimiento que le ha permitido traer ingresos a su familia promoviendo de paso la adquisición de juguetes innovadores.

“En primer lugar queremos felicitar a Juana, valorar su valentía y su empuje para trabajar en lo que a ella le gusta y por haber encontrado en esta iniciativa económica que ella tiene, la posibilidad de traer al presente la historia de lo que fueron aquellos juguetes de madera tan valorados en aquella infancia en que eran la única alternativa de entretención de los niños. También es importante que nos hemos encontrado con un testimonio que valoro muchísimo, porque nos cuenta lo importante que ha sido el apoyo que le ha entregado FOSIS y, además, ella no sólo se ha quedado con su experiencia, sino que la ha compartido con otras mujeres en el lugar donde vive y les ha contado que esto sí resulta. Para nosotros esa difusión es importante y queremos agradecerle por eso”, dijo la primera autoridad regional.

Más tarde, el Director Nacional del FOSIS, Felipe Bettancourt, se trasladó a la comuna de Chimbarongo para conocer a Ámbar Angulo, joven de 21 años que participó en los programas Yo Trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Básico y ahora será parte del programa Yo Emprendo Avanzado. Ámbar hizo un curso de manicure y comenzó a emprender en ese rubro, adquiriendo insumos y herramientas profesionales. Durante la pandemia, se ha dedicado a capacitarse telemáticamente para luego reiniciar su trabajo, ahora con mayores conocimientos, innovando en su campo y teniendo una excelente llegada con sus clientas.

“Todo lo que he hecho se lo debo al FOSIS. No podría haber comprado mis herramientas ni haber avanzado si no hubiese tenido este apoyo”, declaró la estilista.

Junto a Ámbar, también participará en el programa Yo Emprendo Avanzado la chimbaronguina Pamela Ortiz Rojas. Pamela estudió corte y confección en un liceo técnico y desde hace 20 años se dedica a este oficio, pero sólo pudo instalar su taller definitivo hace poco, cuando recibió su vivienda propia.

Pamela confeccionaba uniformes escolares, actividad que se vio afectada por la pandemia, entonces no lo pensó demasiado y comenzó a confeccionar otro tipo de vestimentas e indumentarias, como buzos, polerones y cuellos, a lo que aplicó además el teñido y creó una marca Kahus (Kahus.chile en Instagram), la que maneja su hija en las redes sociales y que le ha servido para promocionar sus productos. “Yo empecé a hacer lo que otros no hacían y me ha ido bien, estoy muy entusiasmada con el proyecto Yo Emprendo”, comentó.

La visita del Director Nacional del FOSIS a la Región terminó con la visita a Luis Calderón, adulto mayor del sector La Lucana, también en Chimbarongo, quien participó en el programa Habitabilidad. A través de esta iniciativa se reactivaron sus redes familiares y de vecinos; y se construyó una nueva vivienda junto con la implementación de soluciones para el uso de agua potable, electricidad, reparaciones y mejoras en la accesibilidad.

Además, se le entregó una cama, con colchón y sábanas, una cocina, vajilla y otros implementos para su casa. Todo esto mejoró las condiciones de vida de Luis, quien ahora se siente más motivado y ha logrado controlar algunos problemas de salud que padecía.

El Director Regional de FOSIS, Juan Ignacio Pino, manifestó su agradecimiento con esta visita: “Estamos muy contentos. Como lo ha dicho el Presidente Sebastián Piñera y la Intendenta Rebeca Cofré, tenemos que dejar los pies en la tierra trabajando con las familias más vulnerables. Por eso, agradecemos esta visita del Director Nacional”.

En su paso por O’Higgins, y en conversación con medios de comunicación, el Director Nacional aprovechó de invitar a las organizaciones sociales y de emprendedores a informarse y postular a los programas Yo Emprendo Grupal y Acción, cuyas licitaciones están abiertas hasta el 11 de septiembre.

También destacó cómo FOSIS ha estado adaptándose al contexto de pandemia en la ejecución de sus proyectos, implementando formatos remotos, de tal forma de mantener el resguardo de todos y todas, llevando bienes que son presenciales cuando es necesario, pero haciendo un acompañamiento y asesoría a distancia.