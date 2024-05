En su paso por la capital de Colchagua, la mujer fue recibida por el alcalde Pablo Silva Pérez, quien le dio la bienvenida y manifestó el orgullo de la comunidad por la iniciativa emprendida y que, gracias a los aportes de la ciudadanía, logró recaudar los más de 3.500 millones de pesos que cuesta el medicamento para tratar la distrofia muscular de Duchenne que padece su pequeño de 5 años.

“Para nosotros como sanfernandinos y en mi caso como alcalde, es un honor recibirlos. Estamos con esta cruzada, como todo San Fernando y como todo Chile desde el inicio (…) nos sentimos identificados con el tema de Tomás y usted se está convirtiendo en un ejemplo y yo como alcalde le expreso mi solidaridad”, declaró el jefe comunal tras recibir en el Salón del Concejo Municipal a Camila y su comitiva integrada por su marido, Álex Ross, y Marcos Reyes, presidente de la Corporación de Familias Duchenne en Chile.

Emocionada y visiblemente cansada por las extenuantes jornadas bajo el frío y la lluvia, la madre de Tomás anunció con júbilo que este sábado se alcanzó la meta que se habían trazado, aduciendo que “esto no para aquí. La idea es que esto no se repita, que no sea recurrente que una mamá y un papá tengan que hacer este esfuerzo sobrehumano para darle una oportunidad a su hijo. A mí me ayudaron los chilenos, la gente con puros granitos de arena; no me ayudó el Ministerio de Salud en absolutamente nada, pero sí quiero que ellos ayuden a los otros niños que vienen y a los que ya están eso”, declaró.

En la actividad el senador Juan Luis Castro reconoció que este caso emblemático emula lo ocurrido con Ricarte Soto (2013) cuando organizó la primera marcha de los enfermos en Chile y como tal se representa a mucha gente que vive con dolencias que requieren costosos tratamientos, por lo que a su parecer el Estado debe hacerse cargo de esta situación para evitar que las familias deban emprender acciones como las de los papás de Tomás.

El legislador anunció que hizo el nexo para que la Embajada de Estados Unidos en Chile haga las coordinaciones logísticas en lo que significa la estadía de la familia en el país del norte.

De igual modo, la diputada Carla Morales, junto con destacar la perseverancia de Camila Gómez, dijo que ella es un ejemplo de fuerza y la capacidad que tienen muchas madres para poder lograr sus objetivos. “Camila eres un ejemplo para muchas madres que están sufriendo al igual que tú con sus hijos, con diferentes enfermedades. Lo más importante, hoy día yo espero que el Presidente cuando te reciba de La Moneda te entregue este mensaje”.

La parlamentaria agregó que: “la lucha de ustedes inició un punto y una inflexión para poder obtener más recursos y para que más niños tengan la posibilidad de salvar sus vidas frente a algo tan difícil que son las enfermedades de alto costo”.

En tanto, el presidente de la Corporación de Familias Duchenne en Chile, Marcos Reyes, afirmó que esta travesía permitió visibilizar una realidad por la que atraviesan muchos hogares en Chile. Por ello, sentenció, es necesario que el Estado se modernice, ya que es necesario que el Estado hoy en día deje de ser reactivo, que cuando se encuentra con un problema se tropiece y que sea éste quien en definitiva busque soluciones. Eso es lo que vamos a llevar adelante al Presidente de la República cuando nos encontremos con él, el próximo día miércoles”.

Posteriormente, el Alcalde Silva Pérez y los papás de Tomás subieron al escenario de la fiesta con la que San Fernando festeja su 282 Aniversario, instancia donde cientos de personas que llegaron a la Plaza de Armas expresaron su cariño y admiración. Igualmente se conocieron los casos de otros niños de la zona que padecen distrofia muscular de Duchenne y otras enfermedades con costosos tratamientos farmacológicos.

Resto de la región

En otras comunas de la región también fue recibida con mucho afecto y cariño la madre de Tomás. En su paso por Chimbarongo una gran cantidad de personas se reunieron para brindar su apoyo en esta cruzada solidaria y donde también estuvo presente el alcalde Marco Contreras con concejales y otras autoridades comunales.

Lo mismo ocurrió en su paso por Pelequén, Rengo, Requínoa y Rancagua, donde cientos de vecinos y vecinas salieron a la carretera y calles para expresar su apoyo.