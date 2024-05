Casi 250 pacientes fueron atendidos este fin de semana en el Hospital Doctor Franco Ravera Zunino en la especialidad de Dermatología, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, actividad que se llevó a cabo con la colaboración de dermatólogos de la Universidad de Santiago y cirujanos oncólogos del Hospital Roberto del Pino, además de la participación de 27 residentes que se encuentra cursando la especialidad en esa casa de estudio.

Esto fue posible gracias al convenio suscrito entre el Servicio de Salud O’Higgins y la Universidad de Santiago de Chile (USACH), que imparte la especialidad de Dermatología a cargo del doctor Héctor Fuenzalida. Al respecto, la subdirectora médica del SSO’H, doctora Alejandra Reyes manifestó que “dermatología ha sido históricamente una especialidad falente en nuestro servicio y por eso hoy es un día de muchísima alegría porque estamos dando respuesta a las necesidades quirúrgicas de al menos 90 pacientes y genera un impacto muy importante en nuestra lista de espera del percentil 75, que es la gente que lleva más tiempo esperando, que actualmente es de 300 pacientes y con este operativo resolvemos casi el 33% de esta lista de espera, es todo un hito para la Región”.

La Seremi de Salud de O’Higgins, doctora Carolina Torres, destacó el trabajo desarrollado por el Servicio y el Hospital “dado que esta es una de las prioridades que tiene el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric y se está atendiendo a más de 200 personas que llevaban mucho tiempo en espera y estamos muy contentos de poder evidenciar el avance que se está teniendo en resolver las listas de espera”.

Para la recientemente asumida directora del Hospital, Alis Catalán la estrategia de resolver la lista de espera en dermatología “que es bastante amplia en nuestro hospital” fue extremadamente valorada porque “es muy importante darle las prestaciones de salud a los pacientes que lo necesitan y que llevan mucho tiempo, sobre todo porque detrás de sus dolencias hay también historias de familia y una afectación bastante grande”.

En tanto, el doctor Héctor Fuenzalida, jefe del Programa de Formación de Especialistas en Dermatología y Venereología de la Usach y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital El Pino, colaborar con los establecimientos públicos no es extraordinario ya que la USACH “históricamente ha tenido un alto compromiso social y comunitario, y en la formación dermatológica llevamos 10 años, hemos formado más de 50 dermatólogos y tenemos más de 30 en formación y parte de nuestras actividades no sólo es estar en nuestro hospital base, el Hospital El Pino en San Bernardo sino que poder extender nuestras redes de apoyo a distintos servicios de salud”.

En ese sentido precisó que “el subsecretario Osvaldo Salgado nos llamó para ver la posibilidad de apoyar al Hospital Franco Ravera en Rancagua que carecía absolutamente de dermatólogo, como universidad lo evaluamos y se decidió implementar un proyecto bastante innovador que consiste en enviar a nuestros residentes de tercer año, que están pronto a recibirse, al Hospital Doctor Franco Ravera Zunino y a través de un sistema de telemedicina darles una asesoría permanente online frente a los pacientes que están viendo y una vez a la semana viene alguien del staff nuestro a ver los casos más complejos y resolverlos, tanto en el ámbito médico como quirúrgico, además, hemos estado aportando al hospital digital del Ministerio de Salud viendo las interconsultas de pacientes de atención primaria, para filtrar y enviar al hospital lo que realmente es pertinente y una tercera parte de este proyecto consiste en poder realizar esta actividad en terreno, donde invitamos a un grupo de 6 dermatólogos, más dos cirujanos oncólogos del Hospital El Pino, e forma totalmente voluntaria y 27 residentes que estamos distribuidos en Box de atención y en ocho pabellones, con lo que esperamos realizar alrededor de 90 cirugías, que principalmente son cánceres de muchos años que estaban esperando, y por otro lado unas 150 consultas médicas del área dermatológica”.

Para la paciente Camila Ibarra, la atención prestada fue muy completa “yo tenía una interconsulta hace 3 años por unos lunares y tenía que verificar si eran buenos o no, para seguir como un plan B en ese caso, pero debo decir que la atención me gustó bastante, fue súper completa, me revisaron los lunares y también otra lesión, que me salió después de haber sido hecha la interconsulta, así que me vieron ambas cosas y estoy muy contenta, lo mío no era tan grave, pero me imagino que viene personas con problemas mucho más graves y esto para ellos es súper bueno”.