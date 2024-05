Natalia Torres Galaz, Carolina Villegas Martínez y Loreto Díaz Vergara son flamantes representantes de mujeres emprendedoras de la región de O’Higgins, en la iniciativa “Mujeres que Inspiran” que se realiza desde el año 2021, luego de presentar sus respectivas propuestas, en las categorías de Educación, Inclusión y Diversidad y Cuidado del Medio Ambiente.

La última convocatoria que realizó el banco buscó reconocer a 40 mujeres microempresarias de Chile que tuviesen proyectos, productos o servicios con impacto en el ámbito social, económico y/o medioambiental y que, a través de las herramientas que entrega el banco a las ganadoras -capacitación, mentorías, aporte económico y acceso a redes de trabajo-, puedan impulsar el crecimiento de sus respectivas microempresas.

En este contexto, el Programa Mujer Emprende, de SernamEG O’Higgins, se reunió con las tres representantes regionales para reconocer este importante logro. La directora regional del Servicio, María Jesús Avello, explicó que “para nosotros es realmente un orgullo ver que usuarias de nuestros Programas son reconocidas por su trabajo. Mujer Emprende, no sólo ofrece herramientas que fortalecen los distintos ámbitos del emprendimiento, ya sea a través de talleres, charlas o espacios para compartir experiencias exitosas. También gestiona lugares de comercialización que les permita visibilizar su trabajo y, por supuesto, estamos atentos a iniciativas como la del Banco de Chile, donde se abren nuevos caminos de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de sus autonomías. En esta oportunidad, fueron cuatro usuarias de Mujer Emprende del SernamEG O’Higgins que postularon a “Mujeres que Inspiran” y tres de ellas resultaron seleccionadas. Sabemos que muchas mujeres de nuestra región son referentes, y ellas deben ser destacadas y relevadas y esa también seguirá siendo parte de nuestra tarea”.

Mujeres que inspiran, de la región de O’Higgins

Empresa de bienestar holístico, productos de textura sensorial para personas neurodiversas y mini colmenas para apoyar la crianza de abejas en Chile y el mundo, además de la generación de cosméticos y productos medicinales, fueron los proyectos que llamaron la atención del jurado del Banco de Chile.

Natalia Torres Galaz, dueña y creadora de ANAIDA -empresa de bienestar holístico- y coordinadora de la tienda colaborativa “Virtuosas”, en Graneros fue una de las seleccionadas. “Desde SernamEG O’Higgins nos avisaron (y acompañaron en el proceso) de esta convocatoria del Banco de Chile. Postulé con un proyecto de emprendimiento y empoderamiento, en la categoría de educación, el cual tiene como objetivo ayudar a las mujeres a trabajar en los ámbitos más complicados a la hora de enfrentar su emprendimiento: como hablar en público, el trabajo de introspección que tienen que hacer consigo mismas -a través de talleres de salud holística- y, sobre todo el desarrollo personal”, comentó Natalia.

Por su parte, Carolina Villegas Martínez, de San Fernando, terapeuta ocupacional y creadora de la fábrica de juguetes sensoriales “Sensikids” explicó que, “nuestros productos están hechos a mano a mano por personas en situación de discapacidad. Cada creación que realizamos tiene distintas texturas que responden a distintas motivaciones sensoriales que tienen niñas, niños y personas neurodiversas ¡Yo soy “sensikids”!, quienes me conocen saben que estos productos me representan al cien por ciento y eso me motiva a seguir creciendo, junto al equipo con el que trabajamos, de quienes aprendo a diario. Sensikids, es una empresa inclusiva y que surge desde una motivación real y eso me enorgullece”, indicó Villegas Martínez.

Finalmente, Loreto Díaz Vergara, de la comuna de Placilla, apicultura y creadora de “Abeja Run Run” fue considerada con su proyecto “Mini Colmenas para la Seguridad Agroalimentaria”. “Con esto podemos ayudar a los apicultores a avanzar en 45 días al desarrollo de sus colmenas para las polinizaciones, lo que es muy importante para el medioambiente, ya que todos los años tenemos bajas de abejas por el comportamiento climático y nosotros, con nuestro trabajo, ayudamos a acelerar ese desarrollo para que los apicultores puedan mejorar el rendimiento de sus colmenas; un servicio que incluso ya estamos compartiendo con otros apicultores de Chile y el extranjero. Con el mismo proceso que realizamos podemos desarrollar cosméticos y productos medicinales, que nos permite pensar en un modelo de negocios sustentable y que aporta al medio ambiente”, explicó la microempresaria.

Los importantes proyectos de Natalia, Carolina y Loreto seguirán creciendo y siendo fortalecidos con los beneficios que obtendrán de “Mujeres que Inspiran”. Además, seguirán en contacto con el Programa Mujer Emprende, donde junto con transformarse en referente para otras participantes de la región, participarán en proyectos actuales y futuros de SernamEG O’Higgins.