Segegob realizó capacitaciones para fondo de medios comunicación y de organizaciones sociales en Colchagua

Con el objetivo de fomentar la organización de sociedad civil y los medios de comunicación social regional, provincial y comunal, es que el Ministerio Secretaría General de Gobierno, lanza cada año sus fondos concursables que esta semana cumplieron un nuevo hito en la región de O’Higgins al concretarse las primeras capacitaciones para orientar a la ciudadanía en cómo postular.

“Estamos en San Fernando, en la sede de la Universidad de O’Higgins, acá en la capital de Colchagua y es simbólico también porque una universidad pública regional nos permite el espacio para poder encontrarnos con dos de las dimensiones que nosotros como ministerio abordamos, que son las organizaciones sociales, las organizaciones de interés público, y los medios de comunicación”, señaló el Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco.

En la instancia, se detalló a los presentes los pasos a seguir en la postulación al fondo tanto de organizaciones de interés público, como de medios de comunicación con sus respectivas fechas de cierre.

Sobre el objetivo de los fondos el Seremi Carrasco, agregó, “que para nuestro Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en los dos casos tanto las organizaciones sociales como los medios de comunicación significan potenciar una cuestión que es fundamental, que es la conversación, el debate, la crítica, la deliberación de nuestra ciudadanía de la sociedad civil y teniendo esa deliberación, ese debate, esa crítica, vamos a tener una mejor democracia, vamos a tener un pueblo que está más acostumbrado a exigir lo que le corresponde como un derecho”.

Tras la actividad, la dirigenta Sonia González, señaló que, “es una capacitación así clarita, tuvimos la posibilidad de hacer muchas consultas que uno a veces no las hace y se queda con la duda, entonces muy clara la explicación, todo muy bien. Además este fondo me parece que va pensando en esas cosas que los grandes fondos, subvenciones, otras cosas no resguardan, este sí, entonces es un fondo chiquitito, bastante bien enfocado”

Para conocer más detalles sobre la postulación a los fondos visita la página web www.fondos.gob.cl