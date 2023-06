Senador Juan Luis Castro valora anuncio de eliminación tarifa de invierno en consumo de energía eléctrica

Fueron varios los anuncios realizados el pasado jueves por el Presidente Gabriel Boric durante su Cuenta Pública, sin embargo, entre los que destacaron, se encuentra el fin de la tarifa de invierno sobre el consumo de la energía eléctrica.

“Hemos decidido eliminar por vía administrativa la tarifa de invierno lo antes posible. Para ello, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad”, apuntó el mandatario.

Tras el anuncio, el senador por la Región de O’Higgins y miembro de la Comisión de Minería y Energía, Juan Luis Castro, señaló que es una buena medida, pero que debe ser bien aclarada para no generar confusión en la ciudadanía.

“Creo que es muy bueno, pero hay que precisar bien para no generar expectativas equivocadas. Todo indica que como lo dijo el Ministro de Energía, Diego Pardow, después de la cuenta, será el próximo año con seguridad que se va a aplicar; este año ya estamos en pleno período de facturación, porque esto se aplica entre abril y septiembre, por lo tanto, va a depender de que las empresas logren readecuar, en fin, una serie de temas administrativos”, señaló el parlamentario.

Respecto de que la medida, la cual se hará efectiva desde el 2024, pero con retroactividad para los inviernos desde 2021 hasta 2023, el senador aclaró que no se hará con devolución de dinero.

“Será con reliquidaciones y ajustes en las cuentas y ese es un proceso que tiene que ser muy fino para que así no quede la percepción de que el cobro que debiera devolverse finalmente no exista o no haya devolución de ninguna especie. Creo que es necesario que se aclare. No puede haber una ilusión o una expectativa de que como en el caso de las Isapres se cobró demás, entonces hay que devolver dinero, aquí no está en el mecanismo el dinero, el mecanismo es ajuste en las cuentas y por lo tanto eso tiene que ser muy bien aclarado a mi modo de ver”, insistió.