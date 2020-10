Este domingo 25 de octubre, Plebiscito Nacional

En el Plebiscito Nacional los ciudadanos recibirán dos papeletas de votación: una con la pregunta:

¿Quiere Usted una Nueva Constitución? seguida con las alternativas "Apruebo", "Rechazo" y una segunda cédula electoral compuesta por la pregunta ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? acompañada de las respuestas: "Convención Mixta Constitucional" y/o "Convención Constitucional".

Entre ambas preguntas no existe contradicción alguna al momento de votar, de esta forma, quienes aprueban o rechazan una Nueva Constitución igualmente pueden elegir entre una de las opciones de órgano planteada en la segunda papeleta. Es decir, es plenamente válido votar "Apruebo" y luego elegir "Convención Mixta Constitucional" o "Convención Constituyente," al igual que votar "Rechazo" y luego optar por una de las alternativas de la segunda cédula electoral.

Al terminar las votaciones, los miembros de la Mesa Receptora de Sufragios realizarán el escrutinio, en que sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión.

Durante la realización del Plebiscito Nacional, como la ley lo indica, el Servel emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio, los que tendrán el carácter de preliminares.

Cabe destacar, que por la pandemia se extremaran las medidas sanitarias. Para ello, el Servicio Electoral extendió de 10 a 12 las horas en las que se podrá sufragar, privilegiándose los establecimientos más amplios y abiertos que permitan mantener el distanciamiento entre mesas y en las filas de los votantes.

En esta oportunidad los ciudadanos deberán llevar su propio lápiz pasta azul, siendo obligatorio el uso de mascarilla y la sanitización de manos al ingreso de cada local.

Es importante que la comunidad se informe con antelación del recinto donde les corresponderá sufragar, precisando que el Servel tiene habilitado el sitio www.consulta.servel.cl para que los ciudadanos revisen su local de votación. Allí encontrarán sus datos electorales, si están o no habilitados para sufragar, la dirección del local asignado, la mesa a la que deben llegar y si fueron elegidos como vocal de mesa y/o miembros del Colegio Escrutador.



HORARIO DE VOTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES

Para este plebiscito las autoridades establecieron un horario especial para que voten los mayores de 60 años, quienes podrán sufragar entre las 14 y las 17 horas de forma exclusiva. Igualmente, podrán hacerlo fuera de ese horario con un trato preferente.

En ese este tramo habilitado de forma exclusiva para mayores de 60 años, también podrán ejercer su voto personas de otras edades, siempre y cuando no hayan adultos mayores esperando para realizar la votación.



PROTOCOLO SANITARIO PARA UN PLEBISCITO NACIONAL 2020 MÁS SEGURO

Producción de Material Electoral

Es de especial preocupación para el Servicio Electoral de Chile tomar todas las medidas necesarias en las diferentes etapas de la preparación del material electoral, dado que conforme se ha informado desde la comunidad científica, el virus se propaga principalmente por contacto directo con personas infectadas y por contacto indirecto a través de objetos o superficies contaminadas.

Kit sanitario:

El Servicio Electoral de Chile hace un llamado al electorado para que el día del Plebiscito Nacional 2020 acuda con sus propios implementos de protección sanitaria (alcohol gel al 70% y mascarilla (idealmente quirúrgicas desechables de tres pliegues). No obstante, lo anterior, el 25 de octubre se dispondrá de kits sanitarios para colaborar en un apropiado resguardo de las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud.

El elector deberá llevar su propio lápiz pasta azul para marcar su preferencia en las correspondientes cédulas de votación, así como para firmar el padrón de mesa.



Actos de campaña

Dado el nuevo contexto que la sociedad debe enfrentar producto de la pandemia del COVID-19, el Servicio Electoral reitera la exigencia al cumplimiento de la prohibición de realizar actos masivos, dictada por la autoridad sanitaria, sea de manera pública o privada, pues son incompatibles con una estrategia de distanciamiento físico y cuidado intensivo sanitario. Lo anterior, también debe ser compatibilizado de conformidad a las instrucciones que dicte la autoridad sanitaria en el plan "Paso a Paso", siendo que lugares distintos puedan estar en pasos con más o menos restricciones.

Personal con rol electoral

Es una preocupación del Servicio Electoral la organización de planes de contingencia para funcionarios y funcionarias, con objeto de minimizar los riesgos que puede acarrear la interrupción de actividades o procesos críticos. Los planes de contingencia también ayudan a garantizar la pronta reanudación de las actividades en caso de una interrupción, particularmente en plena jornada electoral.



Locales de votación

Los locales de votación poseen la especial complejidad de su diversa infraestructura, lo cual plantea desafíos adicionales para el Servicio Electoral. Por tanto, se ha trabajado evaluando la selección de aquellos que cuenten con grandes áreas o superficies en las que se pueden instalar mesas más grandes que lo habitual, dada la necesidad de distancia física entre los miembros de las mismas, y más alejadas unas de otras. Esto podría implicar reducir el número de mesas por local de votación y consecuentemente, aumentar el número de 12 recintos donde instalar mesas. No obstante lo anterior, se debe trabajar con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, para mantener ordenado el flujo de electores en el exterior de los locales de votación, así como también invitar a retirarse de éstos a los electores tan pronto hayan votado.



Mesa Receptora de Sufragios

Al momento de la instalación, los vocales de la mesa receptora de sufragios deberán organizarse para establecer una ubicación que permita la distancia física de al menos un metro entre ellos. Luego se procederá a revisar los materiales electorales y el kit sanitario. Los vocales de mesa deberán recibir a una importante cantidad de personas durante la jornada electoral y estarán en constante contacto con superficie y materiales durante todo el día. Es importante que permanentemente hagan uso de alcohol en gel 70% para cumplir con la higiene de manos, complementado con lavados frecuentes de mano con agua y jabón



Voto accesible, de grupos de riesgo o adultos mayores

El Servicio Electoral ha innovado permanentemente en tener a disposición en cada local de votación, de plantillas braille o con ranuras para la emisión del voto por parte de electores con discapacidad visual, la cual debe ser desinfectada después de cada utilización. Al respecto se debe tener especial cuidado en asistir a las personas con dificultad visual o movilidad reducida para ejercer el sufragio, permitiendo la asistencia de una persona de confianza del elector, además de poder contar con la guía y apoyo de personal de Defensa Civil, Cruz Roja o las Fuerzas Armadas.



Escrutinio y transmisión de datos

El escrutinio es la parte cúlmine de la jornada prevista para el 25 de octubre de 2020. Si bien el conteo de los votos del Plebiscito Nacional 2020 no es de una mayor complejidad, es un momento clave para obtener los resultados del ejercicio democrático. Por tanto, es importante reforzar la capacitación en esta etapa del proceso, mantener motivados a los vocales de las mesas receptoras de sufragios y que cuenten con personal técnico en caso de requerir ayuda. De la misma forma, es importante que el Presidente de la mesa conozca sus facultades, así como aquellas que tienen los apoderados de las opciones



Divulgación de resultados

El día del Plebiscito Nacional 2020, el Servicio Electoral dispone de un Centro Prensa y de Divulgación de Resultados, el cual contará con especiales medidas de seguridad y control de aforo.



Transporte Público

El transporte público es un elemento de riesgo si es que no se adoptan medidas apropiadas para su funcionamiento durante la jornada electoral. Un medio de transporte como un bus o metro que presente alta aglomeración en el traslado de votantes puede aumentar la probabilidad de propagación del COVID-19 antes de la llegada de los votantes a ejercer el sufragio o de regreso a los hogares. Se debe considerar en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un plan que posibilite brindar higienización de buses, taxis y vagones de metro el día anterior al Plebiscito Nacional 2020, y durante la jornada. Del mismo modo, y para mantener una distancia física de al menos de un metro se recomienda evaluar un aumento en la capacidad y frecuencia de buses o metro, exigiendo siempre el uso de mascarilla (idealmente, quirúrgicas desechables de tres pliegues, con cambio cada 4 horas). Se recomienda que en el transporte público sean bloqueados asientos por medio.



Voto en el exterior

En relación con el voto de chilenos y chilenas en el exterior, regirá de igual forma el presente protocolo, adaptándose en aquello que por infraestructura no sea posible o por las normas establecidas por cada Estado receptor. Se recomienda que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice una evaluación de las condiciones de cada país e informe al Servicio Electoral.



Apoderados opciones plebiscitadas

En representación de las opciones plebiscitadas, y para los efectos de evitar aglomeraciones, mantener la distancia física, y facilitar las actuaciones de las Juntas Electorales, Delegados en las Oficinas Electorales, Colegios Escrutadores y de las Mesas Receptoras de Sufragios, durante la votación y en especial en los escrutinios, se hace necesario limitar la presencia de los apoderados ante estos organismos.