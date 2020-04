Municipio de Chimbarongo establece nuevo procedimiento para postular a Beca Capital del Mimbre

Considerando que no fecha para retomar la rutina habitual y el regreso a clases no es viable próximamente, es que el alcalde Marco Contreras y el equipo DAEM, han decido realizar la postulación Beca Capital del Mimbre 2020 en modalidad ON LINE.

El procedimiento es el siguiente: Los alumnos deberán descargar la información adjunta y disponible en los sitios web www.daemchimbarongo.cl o www.municipalidadchimbarongo.com, luego tendrán que completar el formulario y adjuntar los antecedentes solicitados según cada caso. Luego, la documentación debe ser enviada al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Respecto a las bases y al proceso actual que vive nuestro país, estas serán más flexibles con algunos documentos:

- Las notas pueden ser las solicitadas por internet, sin embargo, deben ser notas FINALES. En el caso de que sean de establecimientos municipales, pueden llamar y pedirlas en el DAEM.

- Asimismo los documentos solicitados a la AFP pueden ser online y por vía telefónica.

- Para aquellos alumnos que no tengan scanner, se aceptarán por esta vez fotografías, solamente aquellas nítidas y de buena calidad.

- En el caso de que tengan algún problema con los documentos solicitados, comunicarse con DAEM para que los puedan ayudar, por telefono o correo y así se queden en su casa y eviten los trámites presenciales.

IMPORTANTE: El proceso se inicia el 20 de Abril y finalizará el 11 de Mayo a las 23:59 Hrs.

Ante cualquier duda o consulta hay que comunicarse al fono 72 2 781833 - 72 2 782308 anexo 12, desde las 8:30 a 14:00 hrs.

Descarga las bases aquí: http://www.daemchimbarongo.cl/?p=1708