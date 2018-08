NOTIFICACION

Juzgado de Familia de San Fernando, causa RIT C-236-2016 RUC 16-2-0112551-4, Demanda de Acción de Reclamación de Filiación no Matrimonial, "VALDES con VALDES"; Resolución 10 de Julio de 2018, ordenó notificar por aviso extractado, la presente resolución a JEANNETE MARGARITA VALDES SALAS, 8.580.063-9, domicilio desconocido. CITACIÓN AUDIENCIA DE JUICIO: reprográmese audiencia de juicio programada en autos, quedando en definitiva para el día 20 de agosto del 2018, a las 12:00 horas, sala 3, la que se celebrará con las partes que asistan, con apercibimiento a la que no concurra, de que toda resolución que se dicte en este procedimiento le afectará sin necesidad de posterior notificación. Se apercibe con que de no concurrir el día y hora fijados, se entenderá como falta de interés en el litigio y la causa se abandonará de plano, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 19.968. Notifíquese a la demandada, doña JEANNETTE MARGARITA VALDES SALAS C.I. 8.580.063-9 la presente resolución mediante tres avisos en un diario de la Sexta Región en la forma establecida en el inciso final del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Consta firma digital, Jueza Juzgado de Familia de San Fernando RUDY XIMANA ORTIZ DUBO.

Jessica Fuentes Barrera Ministro de Fe Juzgado de Familia de San Fernando.

9-10-14 ago.- J. Cubillo