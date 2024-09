El candidato independiente sostuvo que: “Como proyección comunal, debemos tomar la seguridad comunitaria como integración de territorios, con un diagnóstico ligado a las realidades de sus componentes tanto de juntas de vecinos como funcionales, que son la voz de sus vecinos y vecinas. El día del lanzamiento de campaña, tuve mucho respaldo de sectores que fueron invitados a una ceremonia emotiva, transversal y diferente a lo tradicional. Los y las dirigentes sociales de nuestra querida comuna de San Fernando, la comunidad, son la voz de las inquietudes ciudadanas”.

Cristian Díaz Correa, terminó diciendo que: “Agradezco la comprensión de los muchos (as), que me llamaron para saber porque no se enteraron del lanzamiento, y ante ello, mencionar que, por espacios y recursos, que son independientes y propios, sin apoyo de ningún tipo externo, estoy llevando esta campaña, por lo mismo no pude invitar a algo masivo. De verdad quiero agradecer la asistencia, que superó mucho las expectativas. Gracias San Fernando, por el recibimiento en cada rincón, pero seguiremos en cada territorio, dando a conocer quién soy”.