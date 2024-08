Hospital San Fernando es un centro asistencial de salud que entrega prestaciones en distintas especialidades médicas y clínicas, abarcando una población usuaria en las comunas de su microárea (San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua). En ese contexto, perfeccionar su funcionalidad es una tarea permanente y para aquello, disponer de los recursos humanos es clave para lograr los objetivos; así trabaja la Unidad de Endoscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI), un servicio clínico que presta un apoyo fundamental, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y el área oncológica.

El Dr. Fernando Uribe Reyes, médico cirujano jefe de dicha unidad, es enfático en señalar la importancia que tiene este servicio para el hospital, “primero que todo, tenemos que definir porqué se llama Unidad de Endoscopia y CMI: en un momento, propusimos la idea de cambiar a Unidad de Patología Digestiva o Estudio y Tratamiento de Enfermedades Digestivas puesto que el 100% de nuestra actividad se dedica a esto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento desde el punto de vista de la especialidad con los gastroenterólogos como desde el área médica de los cirujanos. La Cirugía Mínimamente Invasiva, fundamentalmente dada en el abdomen, nace en la década de los 90 partiendo con la primera cirugía denominada colecistectomía laparoscópica, que es la más realizada. Quien fundó esta unidad en Hospital San Fernando fue el connotado doctor Jorge Rodríguez, especialista que se formó (capacitó) en endoscopia en Alemania; él fue propulsor de esta área considerando varias cirugías de este tipo donde en algún momento fue el único formado, para luego sumarse otros profesionales. En la actualidad, la unidad se encarga del tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico y el cáncer colorrectal, ambas patologías cubiertas por el GES. Por tanto, abarcamos un área importante en prestaciones en salud”.

Lo que se trabaja en la unidad es sumamente significativo para la funcionalidad del centro asistencial; en ese sentido, existe un equipo altamente calificado de médicos y especialistas, donde se suman enfermeras y TENS en la parte clínica, “en un comienzo estaba el doctor Rodríguez, se fueron sumando especialistas como los doctores Jorge Balocci, Héctor Toledo, Gabriel Vial Gaete y Raúl Herrera, y así la unidad fue creciendo donde hoy, a casi treinta años desde su apertura, contamos con un especialista en cirugía digestiva baja o coloproctología que es el doctor Ismael Vial Letelier, tenemos cirujanos formados en endoscopia como son los doctores Gabriel Vial Letelier, Ricardo Flores y quien les habla; y bueno toda la experiencia de los doctores Gabriel Vial Gaete y Raúl Herrera quienes continúan en el equipo”.

Además, la unidad cuenta con seis TENS especializadas en el área endoscópica “manejando tanto la asistencia de los procedimientos como la desinfección de alto nivel de los equipos que es un punto crítico en el cuidado del elemento. Asimismo, tenemos tres enfermeras que fue un logro para el servicio, porque anteriormente no se contaba con esta profesional y hoy sí tenemos desde una supervisora más dos enfermeras que son altamente necesarias para sobrellevar toda la carga asistencial que significa no solamente los procedimientos diagnósticos y terapéuticos endoscópicos, sino que realizar el seguimiento de los pacientes oncológicos. Tenemos una oficial administrativa que nos ayuda en los registros y citaciones de los pacientes, junto con una auxiliar de servicio que nos aporta en el área de higiene y aseo en la unidad” precisó el doctor Uribe.

La silenciosa labor oncológica y su impecable gestión en trazabilidad

Constanza Sánchez, enfermera supervisora de la unidad, manifiesta que “el servicio no solamente realiza procedimientos endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos, también se encarga de toda la referencia oncológica de todos los pacientes del Hospital San Fernando, no solamente de quienes tienen un resorte digestivo, están a cargo los pacientes de urología, ginecología, y cualquier patología oncológica que esté dentro del marco de la ley”.

En ese contexto, la profesional agregó que “contamos con una enfermera referente oncológica, que es quien se encarga de la trazabilidad de estos pacientes, ella gestiona desde los exámenes de laboratorio hasta las quimioterapias o las radioterapias en el Hospital Regional de Rancagua, además de los controles que requieren, y también en nuestra unidad planifica las cirugías digestivas de cáncer gástrico y colorrectal”

Es muy importante dar cumplimiento a la trazabilidad y seguimiento caso a caso, bajo todos los estándares de calidad y seguridad hacia cada paciente, “nosotros nos regimos por el marco legal de las patologías GES; como hospital no contamos con garantías oncológicas incumplidas o vencidas, siendo un tremendo logro para la institución, en un trabajo en conjunto del equipo médico, administrativo, profesionales y técnicos de toda la unidad”, indicó la enfermera.

Por último, el doctor Fernando Uribe es claro en manifestar el orgullo por todo el avance y complejización que ha vivido la unidad a lo largo de los años, “sin lugar a dudas, sobre todo al abordar patologías tan delicadas y críticas, que significa no solo un malestar para el paciente sino que para todo su entorno familiar como son las patologías neoplásicas, el cáncer gástrico que tiene una alta tasa de incidencia en nuestro país, siendo hasta hace algún tiempo la primera causa de mortandad por cáncer en los hombres, y ver cómo los pacientes tienen el acceso a las oportunidades tanto diagnósticas como terapéuticas, garantizadas por ley, y no solo eso, cumplir los plazos establecidos por ley sin tener vencimiento, es algo que nos enorgullece tanto a mi como a todo el equipo. Pero no nos quedaremos ahí, queremos seguir avanzando, no tenemos límites”.

Finalmente, la Directora de Hospital San Fernando, María José De Witt Troncoso, valoró el compromiso y dedicación que tiene día a día el equipo de Endoscopia y CMI bajo el liderazgo del doctor Fernando Uribe y de la enfermera Constanza Sánchez, “quienes son un pilar fundamental para mantener la gestión y cumplimiento de las metas de toda la unidad. En sí, este servicio brinda una oportunidad importante para todos los pacientes, principalmente oncológicos, por eso, sin su aporte, dicho servicio quedaría acéfalo. Muchas gracias por esa vocación de servicio hacia la comunidad”.