Senador Juan Luis Castro y Subsecretario Eduardo Vergara abordan importancia sobre Ley de Seguridad Municipal

En un conversatorio realizado en Rancagua, el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el alcalde suplente de Rancagua, Emerson Avendaño, destacaron la importancia del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, actualmente en tramitación en el Senado.

El Senador Juan Luis Castro enfatizó la necesidad de acelerar la aprobación de esta ley en el Senado. "El combate al delito no cesa. Por eso, si en la Cámara de Diputados estuvo casi un año este proyecto de Ley de Seguridad Municipal, eso no puede ocurrir en el Senado. Yo pido que, en el Senado, con suma urgencia, despachemos esta ley, porque esta ley por fin les da a las municipalidades el dinero, los recursos, la implementación directa para que los guardias municipales, y en el caso de Rancagua, las patrullas, sean una herramienta disuasiva," declaró el senador.

Añadió que la ley no busca armar a la población ni a los guardias civiles, sino organizar la custodia de los derechos de los ciudadanos y perseguir delitos como la migración indocumentada, el comercio ilegal y las bandas criminales.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó que la ley fortalecerá el rol preventivo de los municipios y proporcionará claridad en la protección y adquisición de equipos necesarios. "Llegamos hasta este conversatorio con distintos municipios de la región, particularmente de la provincia de Cachapoal, para darles a conocer una ley muy importante. La ley que fortalece el rol preventivo de los municipios, que ya la aprobamos en la Cámara de Diputados y que ahora está en su segundo trámite del Congreso. Por eso el Senado es tan importante. Y es una ley que va a entregar nuevas funciones, que va a entregar claridad de protección," afirmó Vergara.

Además, destacó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha destinado un fondo de 10.000 millones de pesos para nivelar los recursos de protección en los municipios.

El alcalde suplente de Rancagua, Emerson Avendaño, subrayó la importancia del financiamiento que acompaña a la ley. "Lo más importante es que por lo menos no solamente nos dan mayores facultades o nos dan mayores indumentarias, sino que también nos van a entregar financiamiento y eso es fundamental. No puede ser que siempre cuando se quiera hacer algo, se busca al municipio para ejecutarlo y no se le entreguen los fondos. Así que ahí el agradecimiento hacia el gobierno, es fundamental de que se nos pueda entregar dinero para ejecutar esos proyectos ",expresó Avendaño.

Este proyecto de ley busca fortalecer el rol del municipio en seguridad y prevención del delito, mejorando la institucionalidad municipal e incorporando nuevas atribuciones, reducir la disparidad que hoy existe entre los recursos y herramientas de las municipalidades para prevenir el delito, avanzar hacia enfoques de prevención situacional en el diseño urbano, para combatir los focos de delitos, abordar la participación ciudadana en materias de seguridad, a través de los comités de seguridad vecinal y las juntas de vigilancia rural y proteger a los funcionarios municipales dedicados a temas de seguridad, frente a riesgos y amenazas que están sufriendo en operativo.

La Ley de Seguridad Municipal representa un paso crucial para mejorar la seguridad en las comunas y fortalecer el rol preventivo de los municipios, asegurando que cuenten con los recursos y el apoyo necesario para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.