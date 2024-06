El reconocimiento Compromiso Azul para Chile, que distingue a aquellos proyectos que tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y en el cuidado y preservación del medio ambiente, fue otorgado a Mattia Carenini por Matter of Trust.

Después de más de nueve meses de competencia y arduo trabajo, llegó a su fin el 8° Concurso Nacional Desafío Emprendedor, iniciativa que impulsa Banco de Chile —a través de su Programa Pymes para Chile— en acción con Desafío Levantemos Chile. Este sábado se transmitió la emocionante segunda gran final, esta vez de la categoría Global, cuyo ganador fue Ricardo Susaeta, fundador de Búho.

Esta plataforma optimiza la adquisición y despacho de fármacos en todo el país, logrando un ahorro promedio de 30% en el costo de los remedios. “Nuestra tecnología compara los precios, compra cada medicamento en la farmacia más barata y luego los deja en tu domicilio en un solo envío”, explica Susaeta, quien se adjudicó un premio de $15.000.000. El fundador de este emprendimiento de la Región Metropolitana agrega que “es difícil explicar bien lo que uno siente, porque es una mezcla de alegría y satisfacción. Me emociono al recordar el trabajo, energía y esfuerzo que hemos invertido con el equipo de Búho”.

El segundo lugar fue para Ángeles Ibaibarriaga, con “Biombillas”, empresa de Lolol, Región de O’Higgins, que desarrolla bombillas 100% naturales hechas de la caña del centeno, un cereal capaz de resistir bajas y altas temperaturas, sin deshacerse ni deformarse. Tras su uso se pueden compostar y volver a la tierra. Este emprendimiento, que es una alternativa ecológica a las bombillas plásticas y artificiales, obtuvo un premio de $10.000.000 para seguir creciendo a nivel nacional. “Me entregué completamente al proceso. Este concurso no solo ha fortalecido nuestro emprendimiento, sino que también me ha permitido crecer profesionalmente y conectar con una comunidad increíble de emprendedores apasionados por la sostenibilidad. Aproveché al máximo todas las herramientas y conocimientos que me proporcionaron”, afirma Ibaibarriaga.

El tercer puesto fue para Alejandro Cordero, con Ciervo Austral, destilería nacida en Valdivia, Región de Los Ríos, que elabora vodka con trigo nacional y agua de la selva valdiviana. Además, es amigable con el medio ambiente, ya que reutilizan y reciclan sus desechos de producción. Cordero obtuvo un premio de $5.000.000 y comenta que “las ganas de transformar el entorno con ideas que nacen de nuestros propios valores son necesarios y son un aporte al mundo en general. En este 8° Concurso Nacional Desafío Emprendedor todos los proyectos finalistas son negocios con impacto y sentido. Con foco, mucho trabajo y haciendo las cosas bien, todos estos emprendimientos llegarán muy lejos, incluido Ciervo Austral”.

El cuarto puesto fue para José Miguel García, de Rukots, plataforma que ayuda a los profesores a desarrollar la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas en sus alumnos a través de desafíos colaborativos. Esta empresa de Viña del Mar, Región de Valparaíso, recibió $3.000.000 para seguir progresando. Los seis finalistas restantes obtuvieron un premio de $2.000.000 cada uno.

En tanto, el reconocimiento Compromiso Azul para Chile, que distingue y entrega $5.000.000 a aquellos proyectos que tienen un impacto positivo en el cuidado y preservación del medio ambiente como también en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, fue otorgado a Mattia Carenini, de Matter of Trust, fundación ubicada en la Región Metropolitana que recolecta cabello humano y animal desde una red nacional de peluquerías para darles una nueva vida a estos residuos, transformándolos en productos amigables con el medio ambiente. Uno de ellos es Petropelo, un dispositivo que absorbe de manera rápida y versátil contaminantes de cuerpos de agua, como aceites, metales pesados, PFAS o petróleo.

“Hoy es el turno de felicitar a los 10 finalistas y a los ganadores de la categoría Global, quienes llegaron a esta instancia a punta de trabajo y tesón. Cada uno de estos proyectos perfectamente podría triunfar en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Quiero también aprovechar de destacar el compromiso de Banco de Chile y de todos nuestros colaboradores con el apoyo de aquellas ideas que buscan ser un aporte a la comunidad y su entorno. Por último, hago un llamado a los emprendedores de Chile a que sigan soñando y creyendo en sus proyectos”, sostiene Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.

Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, añade que “hemos tenido la oportunidad de conocer a personas que presentaron proyectos innovadores y dando soluciones concretas a problemas que hoy en día están en nuestro país. Sabemos que el emprendimiento es el motor que mueve la economía de Chile y agradecemos este concurso, que ya va en su octava versión y continúa promoviendo e impulsando a nuestros emprendedores para que puedan seguir creciendo y juntos, construyendo el Chile que queremos”.

¿Cómo fue la gran final?

Al igual que con la categoría Local, se recreó un moderno ascensor que fue abordado por cada participante para dar un “elevator pitch”, es decir presentar su emprendimiento en un minuto. El jurado de ambas finales del 8º Concurso Nacional Desafío Emprendedor estuvo integrado por María José Aguirre, fundadora de María La Biyux, marca de diseño y joyería de autor, elaborada por mujeres en situaciones vulnerables, además ganadora del premio Impacto Social del 6° Concurso Nacional Desafío Emprendedor; Bárbara Hernández, la “Sirena de hielo”, nadadora de aguas gélidas, récord Guinness y emprendedora deportiva; Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, e Ignacio Chavarría, gerente de la Red Regiones de Banco de Chile.

Ganadores de ambas categorías:

Desafío Local:

-Primer lugar y $15.000.000: Darío Contreras (RM) con Maifud.

-Segundo lugar y $10.000.000: Andrea Opitz (Los Lagos) con ThermikHaus.

-Tercer lugar y $5.000.000: Perla Aretxabala (RM) con Reciclampa.

-Cuarto lugar y $3.000.000: María José Díaz (Tarapacá) con PalletLand.

-Reconocimiento Compromiso Azul para Chile y $5.000.000: Víctor Fuenzalida (O’Higgins) con Escuela de Surf Playa Grande.

Desafío Global:

-Primer lugar y $15.000.000: Ricardo Susaeta (RM) con Búho.

-Segundo lugar y $10.000.000: Ángeles Ibaibarriaga (O’Higgins) con Biombillas.

-Tercer lugar y $5.000.000: Alejandro Cordero (Los Ríos) con Ciervo Austral.

-Cuarto lugar y $3.000.000: José Miguel García (Valparaíso) con Rukots.

-Reconocimiento Compromiso Azul para Chile y $5.000.000: Mattia Carenini (RM) con Matter of Trust.