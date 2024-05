Sitios y edificios ligados al desarrollo de la industria minera y a la historia de la región, fueron parte de la celebración del Día de los Patrimonios, que congregó a más de 2.500 personas en la localidad de Coya, específicamente en la Población Central —declarada Zona Típica en 2017— y la Casa 100, activos patrimoniales de Codelco División El Teniente y que fueron abiertos a la comunidad de forma gratuita, con números artísticos y recorridos guiados.

En Casa 100, las vecinas y vecinos de la región pudieron conocer las habitaciones y distintos espacios del histórico inmueble, construido en 1930 y que sirvió como residencia del gerente general de la minera, con recreaciones hechas por actores de la Compañía Teatro del Homenaje.

Los asistentes también disfrutaron de sus jardines, tuvieron la oportunidad de sacarse fotos con trajes de época y de presenciar un número artístico, a cargo de la agrupación folclórica Tierra Huasa, de la localidad de Gultro.

Fernanda Pérez, de Rancagua, afirmó que “todo fue muy novedoso y es muy linda la historia, los lugares y lo que se mantiene vivo dentro de la casa. Es primera vez que vengo y decidimos venir a conocer, nos vamos muy felices de vuelta con mi pareja y mi hijo”.

Jorge Tobar viajó desde Mostazal junto a su esposa e hijos. “Visitamos la Casa 100 y nos pareció maravilloso saber quiénes la habían habitado. También fuimos a la Población Central, al palitroque, a la Escuela de Orfebres. Me parece bien que se abran estos espacios a la gente porque es algo muy bonito, nos gustó todo”.

En la Población Central estuvieron abiertos el Museo Eléctrico, la Escuela de Orfebrería y el palitroque, donde una destacada deportista de esta última disciplina llegó para acompañar a los visitantes. Se trató de Iris García, ex campeona nacional y quien hasta hoy vive en la localidad de Coya.

“La zona del palitroque me gustó mucho y fue muy emocionante escuchar a la campeona. Conocía el sector, pero no había tenido la posibilidad de entrar y ahora, además, con una guía que nos explicó todo. Me pareció espectacular”, sostuvo Carlos Arancibia, de Machalí.

Historia tenientina y de la región

El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, Germán Sandoval, destacó la alta convocatoria de visitas que generó Casa 100 como la Población Central.

“Estamos muy contentos del interés que las personas mostraron y nos pone felices mostrar estos activos que son parte no solo de nuestra historia, como tenientinos, sino también de lo que significan para la región y el país. Y qué mejor que hacerlo junto a las comunidades”, afirmó.

La directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Leslie Araya, enfatizó que “visitamos la Casa 100 y la recorrimos junto a muchas familias que agradecieron la instancia, también la Población Central de Coya. Es importante reconocer el gran valor del patrimonio industrial, parte identitaria de la región y gracias al trabajo conjunto de División El Teniente y la Fundación Sewell fortalecimos estas actividades”.