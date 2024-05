Buscar mejorar el trato en los establecimientos de salud, tanto de los funcionarios hacia los usuarios como de estos últimos hacia los funcionarios, es el objetivo de la Campaña de Buen Trato que el Servicio de Salud O’Higgins ha llevado a cabo en los distintos establecimientos hospitalarios de la red y que en el Hospital de Pichilemu se complementó con actividades con la dirección del establecimiento y los gremios, dirigidas a los pacientes y a los funcionarios de unidades críticas.

Al respecto, la profesional del subdepartamento de Participación y Trato al Usuario del Servicio de Salud O’Higgins, Jocelyn Pino, indicó que “la Campaña de Buen Trato nace desde el compromiso del área de Satisfacción Usuaria con la humanización y mejoramiento de la calidad de la atención, que en esta ocasión se formuló con referentes de Satisfacción Usuaria de la red, quienes aportaron ideas para una campaña transversal, dirigida tanto a usuarios como a funcionarios, las cuales se trabajaron con un equipo del Servicio, conformado por las áreas de Satisfacción Usuaria y OIRS, Participación, Hospital Amigo y Comunicaciones. Esta campaña se lanzó con una jornada de buen trato regional y posteriormente se fortalecerán en todos los centros hospitalarios a través de la entrega de material con alusión al Buen Trato, tanto a funcionarios como usuarios, como parte del trabajo continuo que se realiza en pro del mejoramiento continuo de la atención”.

Es así como en el Hospital de Pichilemu se realizó una actividad con la dirección del establecimiento y los gremios, en que se efectuó una charla a los pacientes en la sala de espera de policlínico y posteriormente la entrega de material atingente al buen trato en las áreas de hospitalizados y de urgencias, además de la colocación de afiches elaborados en el marco de la campaña.

En su intervención, el director del Hospital, doctor Alejandro Cerda planteó a los usuarios que “el buen trato debe ser de ambas partes, los pacientes deben colaborar y así como tienen derechos, tienen deberes y por eso es necesario tratarnos con respeto, porque sabemos que cuando los pacientes llegan a atenderse los hacen con dolor, con miedo, con angustia y a veces se olvidan que al frente tienen no sólo al funcionario que los atiende, sino también a una persona que hay que respetar”.

Además, instó a los pacientes a “exigir respeto y si no lo tienen deben decirnos, porque en este hospital no vamos a aceptar el maltrato, pero también lo esperamos de ustedes, porque nosotros nos levantamos todos los días con la intención de hacer el mejor trabajo posible para ustedes”.

En cuanto a los funcionarios, se les hizo presente la importancia del buen trato y se les reforzaron los deberes y derechos que se tienen en salud “porque muchos pacientes llegan con problemas, con dolores, sufriendo, así que hay que tratar de entender y comprender lo que tratan de decir, hacer contención, es importante poder comunicar adecuadamente, guiarlos y acompañarlos en su tránsito por el hospital”.

Por su parte, el encargado de trato del Hospital, Roberto Icaza, destacó que la campaña realizada por el Servicio de Salud “se basa en preguntas muy significativas como son ¿Saludaste hoy?, ¿Sabes el nombre de la persona con quien hablas?, ¿Hablaste en forma clara y simple?, ¿Fuiste amable y respetuoso con el otro? y ¿Te pusiste en el lugar del otro?, las cuales nos hacen detenernos, pensar, conectar y empatizar con la otra persona y estar consciente de cómo me estoy relacionando, porque muchas veces no nos damos cuenta de la forma en que me comunico con quien tengo al frente.