El acto se desarrolló con la destacada presentación de grupos de teatro, música, poesía y cultura; que permitió deleitar a las y los trabajadores presentes en esta actividad

El acto contó con la intervención de dirigentes rurales, de la salud, del transporte de pasajeros y finalizó con el dirigente y asesor de la CUT Provincial Gabriel Rojas Oyarce, en representación de esta organización. En su discurso entregó un catálogo de demandas que los trabajadores y sus familias entregan al país. “Es imprescindible la unidad de todos los trabajadores y sus organizaciones, también de todas las orgánicas políticas y sociales que quieren impulsar los cambios que nuestro país necesita para garantizar una vida justa y digna para todos sus habitantes”, precisó el dirigente.

La intervención continuó planteando dificultades en la implementación de la rebaja de la jornada semanal de 40 horas; la desigualdad cada día más aguda en la distribución de la riqueza de nuestro país, se plantea además que “Es evidente que tiene que haber productividad, crecimiento, pero también tiene que haber conciencia de que se tienen que distribuir mejor los frutos de nuestro país”.

El asesor de la Central Unitaria de Trabajadores Colchagua, agregó que la “La CUT plantea la necesidad de subir el sueldo mínimo a seiscientos treinta mil pesos al final de este gobierno; se requiere una reforma de pensiones que permita que los actuales y futuros pensionados perciban ingresos que les permita una buena calidad de vida; el movimiento social y sindical, no es ajeno a la crisis de seguridad y los efectos devastadores del narcotráfico, son trabajadores y estudiantes quienes sufren inocentemente sus consecuencias; demandamos que hoy carabineros de Chile, cuente no solo con mayor dotación si no con mejores condiciones laborales, que permitan mejorar implementos de seguridad, jornada y protección a sus familias; pedimos con urgencia mejorar las prestaciones de salud pública, terminar con las listas de espera, la falta de atención oportuna y especializada, mejorar la calidad del sistema y también las condiciones en que se desempeñan los trabajadores de la salud”.

Finalmente, el dirigente Gabriel Rojas Oyarce terminó planteando que; “exigimos en definitiva que el gobierno haga un esfuerzo mayor y más decidido en el cumplimiento del programa ofrecido al pueblo de Chile, hay múltiples déficit y crisis, en vivienda, seguridad, en educación, transporte público, falta un empeño mayor en el cuidado del medio ambiente, en la protección y aprovechamiento de nuestros recursos naturales para toda la sociedad, solo por citar los temas más urgentes.