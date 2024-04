El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo, envió esta semana -junto a la Bancada de la UDI- una carta al Presidente Gabriel Boric, solicitando que pueda comprometerse con realizar una profunda modificación al régimen político que existe en el país, luego que en la última encuesta Cadem los chilenos evaluaran el actual sistema con una nota 3,1.

Al respecto, y junto con reconocer la “grave crisis” por la que actualmente atraviesa el sistema, el legislador aseguró que lo primero que debiera promoverse es volver a los 120 diputados que existían hasta el año 2015, cuando el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet propuso reformar el sistema, lo que significó aumentar el número de parlamentarios en todo el país.

En ese sentido, el representante del Distrito 16 también mencionó la misma encuesta, donde el 83% de los chilenos dijo estar de acuerdo con disminuir la cantidad de parlamentarios, por lo que aseguraron que “es una medida donde existe un transversal acuerdo, y que nos permitiría enfrentar los graves problemas de representatividad y gobernabilidad que está viviendo el actual sistema”.

“No hay ninguna duda de que el régimen político de nuestro país está viviendo una profunda crisis y no podemos seguir inmovilizados. Las reformas que se hicieron a partir del año 2015 no tuvieron los efectos deseados, y más que mejorar la representatividad, terminaron por fragmentar el Congreso, reduciendo al mínimo las posibilidades de llegar a cualquier tipo de acuerdo. Por eso es que hemos decidido avanzar en todas las reformas que sean necesarias con tal de mejorar los niveles de gobernabilidad, entre ellas una que busca reducir el número de parlamentarios y volver a la cantidad que teníamos hasta el año 2015, porque ha quedado en evidencia que una mayor cantidad de diputados no mejoró para nada la representatividad en el país”, señaló el diputado Cornejo.

Pero, además, el parlamentario por O’Higgins recordó que como Bancada UDI ya presentaron -a mediados de enero- la primera de las reformas al sistema, y que consiste en establecer un umbral de un 5% para que los partidos políticos puedan ingresar y formar parte de la Cámara Baja -salvo que a nivel nacional obtengan un mínimo de ocho parlamentarios-, evitando así lo que ocurre actualmente, donde la presencia de 22 colectividades dificulta cualquier opción de llegar a acuerdos.

Asimismo, el diputado Cornejo mencionó que el proyecto de ley también establece la cesación del cargo para todos los parlamentarios que decidan renunciar al partido por el cual fueron electos, como una manera de evitar el llamado “discolaje”, que ya se ha vuelto reiterativo.

“Si el Gobierno no está de acuerdo con reducir el número de escaños y establecer un umbral de un 5%, lo mínimo es que lo transparenten, porque es evidente que necesitamos modificar el sistema y sería muy lamentable que no estuvieran de acuerdo”, reiteró el parlamentario de la Bancada UDI.