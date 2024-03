PRAIS fomenta el bienestar a través de Taller de Plantas Medicinales

La psicóloga del PRAIS, Carolina Barría Poveda, destacó que "en el Taller Terapéutico de Plantas Medicinales se abordaron las propiedades curativas de diversas plantas, por medio del trabajo teórico-práctico. Tras las diversas instancias realizadas, las usuarias se capacitan y forman para llevar a cabo acciones concretas de horticultura, fomentando la autonomía personal y permitir a su vez, el desarrollo de habilidades comunicacionales."

Asimismo, resaltó el papel de las alumnas en práctica de terapia ocupacional, afirmando que "al inicio de los talleres, realizaron diferentes instancias para trabajar habilidades sociales y autocuidado de las usuarias. Todo lo anterior tiene como finalidad la creación de promotoras de salud integral, por medio de reforzar el vínculo con la naturaleza en sus actividades del diario vivir."

Para Raúl Donoso, quien lideró el taller, "fue muy grato participar como relator del taller de plantas medicinales organizado por el PRAIS de Rancagua. Cada participante concurrió con el mejor de su entusiasmo y se aprovecharon los tiempos y espacios para conocer más sobre el uso y cuidados de estas plantas.

Por su parte, la usuaria Germana Molina Mardones, expresó su satisfacción con la experiencia. "Me gustó mucho el taller con las alumnas y con el profesor a cargo, la verdad se nos hizo corto el tiempo. Me voy muy alegre por participar junto a mis compañeras, la verdad es una muy buena terapia. Ojalá puedan continuar muchos talleres más así. Me voy contenta por haber aprendido respecto de las plantas, el taller fue muy didáctico y se hizo un bonito trabajo en conjunto con todos los participantes."

Este taller no solo ha proporcionado conocimientos sobre plantas medicinales, sino que también ha contribuido al bienestar emocional y al fortalecimiento de habilidades sociales de los participantes, demostrando el valor terapéutico que puede tener el contacto con la naturaleza y el trabajo en equipo.