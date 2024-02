Diputadas de la Comisión de Mujeres por dichos de Irina Karamanos: “Estamos tratando de revertir un error enorme que cometió este gobierno”

Las congresistas Carla Morales y Karen Medina apuntaron a que hubo un “gusto personal e ideológico” en las modificaciones que se le hicieron al cargo, por parte de la ex pareja del Presidente Boric.

Parlamentarios de RN plantearon la posibilidad de presentar un proyecto de ley para que el cargo de primera dama vuelva a tener las facultades que tenía hasta antes de que Irina Karamanos le realizara distintas modificaciones. Ante esto, la ex pareja del mandatario dijo que la iniciativa era "oportunista" y que "hay otras urgencias legislativas”.

En ese contexto, las diputadas de oposición, Karen Medina (PDG) y Carla Morales (RN) plantearon que devolver la institucionalidad del cargo es revertir un error del gobierno actual.

En este contexto, la parlamentaria de RN Carla Morales, añadió que “el rol de Primera Dama en Chile desde siempre tuvo una connotación social. Se realizaron importantes programas como Sonrisa de Mujer, Elige Vivir Sano, entre otros que fueron de gran ayuda para la sociedad”.

“Esta labor se destruyó por capricho de este Gobierno, que actuó con egoísmo sin importarle la enorme contribución que realizaba al país. Recordemos que así lo reconoció Karamanos en una entrevista, cuando dijo que usó el poder para destruirlo, o sea, se dio un gustito personal basado solo en su ideología y sin pensar ni un segundo en el país”, dijo la congresista.

Finalmente, Morales manifestó que "estamos pidiendo que se restablezca el rol de Primera Dama porque su aporte al país era importante y porque nunca debió terminarse con esta institucionalidad. Solo estamos tratando de revertir un error enorme que cometió este Gobierno”.

En tanto, la diputada Karen Medina sostuvo que “la propuesta de ley para regular el papel de la primera dama no es oportunista, sino necesaria y pertinente en un contexto en el que la sociedad demanda una mayor transparencia y ética en la política”.

Además, la legisladora consideró que “el argumento de que existen problemas más urgentes que requieren atención legislativa es válido, pero no excluye la importancia de abordar también otros temas relevantes, como es el caso del nepotismo y el uso adecuado de los recursos públicos”.

La representante del Distrito 21 reparó en que “en estos tiempos, también nos tiene que ocupar el buscar mecanismos para evitar situaciones de favoritismo y conflictos de interés en la administración pública, lo cual es fundamental para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones. Cosa que no vemos en este gobierno, claramente”.

“Creo que es una lástima que la ex pareja del presidente Boric siga con su discurso de destrucción, cuando ha quedado en evidencia que el rol de primera dama no solo es un aporte al país, si no que además nunca debió terminarse con esta institucionalidad tan importante para la república”, criticó Medina.