Falleció ex Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique

Trágica muerte sufrió la tarde de ayer martes el ex Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique, luego que el helicóptero en que se desplazaba junto a familiares, capotara sobre el lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur de nuestro país.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales el fatal accidente aéreo se habría registrado cerca de las 15 horas cuando la aeronave que pilotaba el ex mandatario, por razones que se investigan, se precipitó al lago Ranco a la altura del sector Ilihue Bajo.

Tres de los ocupantes de la aeronave habrían saltado al momento que el helicóptero iba cayendo, salvando providencialmente con vida.

El cuarto tripulante y piloto era el ex Presidente de la República quien falleció en forma instantánea al interior del helicóptero que era de su propiedad.

El cuerpo del ex jefe de estado, de 74 años de edad, habría quedado atrapado al interior de la aeronave siendo cerca de las 17 horas rescatado por personal de la armada a 40 metros de profundidad.

Respecto de las causas que originaron el accidente, éstas por ahora se desconocen, pero peritos de aeronáutica civil trabajan para establecerlas.

Sebastián Piñera fue Presidente de Chile durante dos periodos 2010- 2014 y 2018-2022. Dentro de su tremendo legado está sin duda el rescate de los 33 mineros en el norte de nuestro país, el terremoto de 2010 y la manera efectiva como debió enfrentar la pandemia que sacudió a nuestro país.

A nivel de gobierno la información fue confirmada desde La Moneda por la Ministra del Interior Carolina Tohá, quien en parte de su declaración sostuvo: “En horas de la tarde de hoy, hubo un grave accidente en el lago Ranco, en la comuna de Futrono. En ese accidente, un helicóptero capotó. En él había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el ex Presidente Sebastián Piñera. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a las familias de ex Presidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y chilenos, porque Sebastián Piñera fue Presidente democrático de Chile en dos oportunidades y tendrá en consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El Presidente Piñera nos gobernó, y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público”.

El Presidente de la República Gabriel Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado y que se declare duelo nacional por tres días.