Bárbara Perry Seremi de Justicia y Derechos Humanos: "Casos como el de Francisco Leyton, nos hacen pensar que sí existe la reinserción"

"El proyecto Más R lanzado por el Presidente Sebastián Piñera, trata de una alianza público privada, que tiene por objetivo, ubicar cupos laborales de personas que hayan estado privadas de libertad, cuando salgan al medio libre, y con ello, se logre la reinserción.

Testimonios como el de Francisco Leyton o el de Cristian Briones o como tantos otros que existen, hacen pensar que la reinserción, sí existe. Pero es posible en la medida en que todos los actores que están involucrados se comprometan a cada uno a cumplir un papel", explicó la Seremi.

Durante el seminario expusieron el Jefe Técnico Regional de Gendarmería de O´Higgins, Lenin Fuentes, Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento post penitenciario y Francisco Leyton, quien estuvo cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Rancagua por el homicidio del empresario Francisco Yuraszeck registrado en 2004 en San Fernando.

En su intervención Francisco Leyton explicó su experiencia al público asistente sobre su reinserción, luego de haber permanecido por más de 14 años, privado de libertad por el crimen del empresario, cuyo cadáver fue encontrado después de un año de investigación en la parte posterior de la residencia del único condenado en esa causa. A principios de este año salió de la cárcel quedando en libertad condicional.

Posteriormente se realizó la firma del convenio. "El 50 por ciento de la población que cumple condena privada de libertad reincide dentro de los 3 años de estar fuera de la unidad penal. Para prevenir esta preocupante estadística, es necesario entregar herramientas a esas personas que han delinquido, para que a través de capacitación y desarrollo de habilidades laborales, salgan al medio libre teniendo un oficio que les permita mantener a su familia y a ellos mismos y no volver a delinquir", señaló la Seremi Bárbara Perry.

De esta forma agregó la profesional se evita que las personas que han estado privadas de libertad que no tengan posicionamiento laboral, cuando llegan al medio libre vuelvan a delinquir, porque es de esta manera se les puede demostrar a ellos, que la sociedad está dispuesta a recibirlos y a apoyarlos".

La Secretaria Regional Ministerial destacó: "Todos somos responsables, en diferentes medidas y ámbitos de lograr la reinserción, primero está la voluntad del propio interno, pero después están todos los intervinientes de aquello, y las empresas tiene un rol fundamental porque un interno que ha sido capacitado por gendarmería, que tiene las habilidades laborales desarrollas, y tiene la voluntad de no volver a delinquir, pero si no tiene trabajo cuando salga al medio libre, indiscutiblemente no va a poder reinsertarse. Precisamente, por eso es que la empresa privada tiene un papel fundamental en esta alianza público privada. Hacemos un llamado entonces, a que otras empresas de la región, tal como lo ha hecho Indupan, colaboren con esta tarea"./

