Gobierno entregó subsidio para la casa propia a más de 200 familias

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera realizó la entrega de su subsidio para la casa propia a más de 200 familias de Rancagua. La actividad, realizada en el Auditorio de la Universidad de O'Higgins, fue liderada por el Intendente Juan Manuel Masferrer, quien estuvo acompañado del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Francisco Ravanal, y por el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, entre otras autoridades locales y regionales.

Frente a este importante otorgamiento de beneficios del Gobierno, el Intendente Juan Manuel Masferrer indicó que "Entregamos su subsidio a familias que por años se han esforzado, pero más allá de eso lo que entregamos es una herramienta para que puedan tener su casa y su hogar", dijo el jefe regional.

"Sabemos que la familia es el pilar de la sociedad -agregó Masferrer- por eso estamos muy contentos por esta entrega, que trasmite lo que el Presidente Piñera pidió respecto a que Chile se hace entre todos, aquí hay un aporte de la familia que genera un ahorro, del Estado que entrega este subsidio, y también hay un trabajo de la Municipalidad, por lo tanto feliz porque esto refleja lo que queremos ser, que entre todos podamos construir un mejor país y una mejor región", subrayó el jefe regional.

En tanto, el Seremi Francisco Ravanal, sostuvo que "Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos entregamos 197 subsidios DS.1 para adquisición de vivienda correspondiente a más de 2 mil 254 millones de pesos, y cuatro beneficios para construcción en sitio propio, que equivalen a 58 millones 240 mil pesos. Sin duda, un gran aporte de nuestro Gobierno para que 201 familias de Rancagua puedan concretar el sueño de la vivienda propia", afirmó el titular del Minvu en O'Higgins.

"Este aporte viene a aumentar la inversión del Minvu en Rancagua, que desde 2018 a la fecha, alcanza los 80 mil 610 millones de pesos, en programas como el Quiero Mi Barrio, Pavimentación Participativa y Conservación de Vías Urbanas; subsidios habitacionales y proyectos íconos como lo son la ampliación de avenida Baquedano, el mejoramiento Kennedy-España y San Martín, entre otros", explicó Ravanal.

UN PASO MÁS HACIA LA VIVIENDA PROPIA

Durante esta misma jornada, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó la entrega de 33 subsidios de Arriendo a vecinos de Rancagua, quienes, con esfuerzo y perseverancia, pudieron obtener este importante beneficio que les permitirá ahorrar mensualmente cerca de 89 mil 500 pesos de su presupuesto familiar.

"Este es un beneficio temporal del Estado que permite a las familias realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. Los beneficiados reciben un subsidio total de 170 UF ($4.760.000), el que puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años. De esta forma, deberán pagar de forma mensual sólo una parte del valor del arriendo de la vivienda porque la otra es cancelada con el subsidio que les entregamos", comentó el Seremi Minvu O'Higgins, Francisco Ravanal.

Natalia Soto, una de las beneficiadas, indicó estar muy agradecida del Gobierno por este importante beneficio. "Cuando postulé estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Regional. Esto fue en marzo y me lo gané altiro. Llevo 10 años arrendando un mismo departamento y cuando llegué ahí tenía sólo una hija. Ahora tengo tres, de 12, siete y cuatro años, y claramente se me hizo pequeño. Por eso, ahora con este subsidio podré arrendar una casa, que ya la tengo vista y que ya hablé con su dueño, quien me dijo que no tenía problema de arrendar con subsidio porque ya lo había hecho anteriormente y había tenido una buena experiencia. Así que estoy completamente feliz porque en agosto ya me cambio", agregó.

En el llamado de mayo de 2019, al Subsidio de Arriendo fueron 114 las familias beneficiadas en O'Higgins. Al respecto, la autoridad sectorial comentó que "El llamado regular de este año comenzó el 15 de marzo y se extiende hasta el 15 de noviembre con cierre cada dos meses, es decir, en mayo, julio, septiembre y noviembre. Por lo tanto, el mensaje es a informarse sobre este beneficio y a postular en las oficinas de la OIRS de Serviu, ya que todavía queda tiempo. Hay que recordar que este beneficio permite a las familias ahorrar y una opción muy buena sería que ese dinero que ahora no van a ocupar en una mensualidad de arrendamiento, la ocuparan como ahorro para la vivienda definitiva".

De la ceremonia de entrega, además del Intendente Juan Manuel Masferrer, participaron el senador Juan Pablo Letelier, los diputados Issa Kort, Javier Macaya, Diego Schalper y Raúl Soto./

