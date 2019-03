Proyecto estudiantil lleva la tecnología al mundo agrícola

Con sensores en los invernaderos y utilizando la red WiFi, se podrá obtener información sobre la humedad y las temperaturas de las plantaciones en un celular. En palabras simples, ése es el proyecto que estudiantes de Ingeniería en Informática del Instituto Santo Tomás Rancagua están desarrollando en la Escuela San Vicente de Paul de Coltauco.

Durante el mes de octubre pasado realizaron la primera visita para conocer el terreno, llevar internet a la zona y adaptar los materiales a las necesidades del lugar. Ya se encuentran en la primera etapa, que es recoger datos de humedad y temperatura.

"La próxima etapa sería descargar la aplicación para el celular y así poder abrir el sistema de riego o enviar un mensaje de alerta para dar aviso a los encargados de las necesidades que hay en el invernadero", explica Matías Silva, estudiante que lidera el proyecto.

"A mí me gusta harto lo que es programar y yo me crié en el campo, juntar ambas cosas me gusta. Creo que si se puede pensar, se puede hacer", relata el alumno de tercer año y agrega: "Me beneficia mucho no sólo como estudiante sino que también en el currículum, porque tendré conocimiento de una aplicación que incluso después puedo replicar y mejorar", cuenta de esta experiencia que también se ha implementado en otras sedes de Santo Tomás, como Concepción y Temuco.

Marcelo Silva, Director de la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, valora mucho la integración de la tecnología al desarrollo de la agricultura: "Cada vez más actividades del campo están incorporando los nuevos medios digitales para tomar las mejores decisiones técnicas. El manejo de las TIC's es una de las competencias que nosotros tenemos que desarrollar en la formación de nuestros alumnos".

Con los datos de humedad y temperatura que se recogerán en el invernadero, habrá importantes mejoras en el sistema de riego, como explica la autoridad: "Este proyecto tiene un gran valor y es muy pertinente en el escenario actual de la agricultura, que es el gran desafío que tiene la humanidad de hacer un uso eficiente del agua. Estos sensores justamente apuntan a saber cuándo regar, cuánto regar y qué regar"./

