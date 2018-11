Instituto de Estudios Audiovisuales UOH

En el mes de octubre recién pasado se celebró la décima versión del Festival de Cine de las Ideas (FECID), instancia de difusión de cortometrajes independientes sobre temáticas de importancia social y cultural que se transmiten a través del cine. Por primera vez, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins participó del evento con dos cortometrajes del estudiante Francisco Marambio, quien obtuvo el Primer Premio al Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine con "Me quisiste, me olvidaste: La cueca del condena'o" y Mención Honrosa en la sección Working Progress con "El velorio de Benito".

FECID es un festival de relevancia tanto para los artistas como para la comunidad en general, ya que permite fomentar la creación, producción y difusión de obras audiovisuales de realizadores tanto nacionales como extranjeros, dando espacio a la participación de estudiantes de colegios de Chile y niños de integración; alimentando el desarrollo de un pensamiento crítico, a través de las ideas que se expresan en cada obra audiovisual.

Para Francisco Marambio, obtener los reconocimientos en el festival: "Es un honor, ya que la primera generación del IEA se midió con otros establecimientos de larga data en la cinematografía, por lo que rápidamente nos posicionamos en el circuito. Estos son trabajos que me enorgullecen porque llevar a cabo una idea en cine es complicado y, más aún, cuando el único recurso con que se contaba era creatividad y voluntad".

El profesional enfatizó que "Siempre conté con el apoyo del Instituto, en el que me entregaron conocimientos y las herramientas, lo que es fundamental. Hicimos este trabajo de una necesidad académica para rescatar el valor de lo patrimonial, o sea, usar nuestro dispositivo cinematográfico para contar una historia universal desde lo local".

Sobre la cinta "Me quisiste, me olvidaste: La cueca del condena'o", la ganadora del FECID, Francisco Marambio manifestó que la obra: "Está inspirada en una de las cuecas más antiguas y clásicas de Chile. Contamos una historia de ficción que habla como los chilenos entienden la culpa en diversas fases, como cuando no la asumimos, cuando nos acordamos, nos sentimos culposos y optamos por olvidarnos para no asumir los problemas. Es una obra que sirve para reflexionar".

Además, este metraje ya ha contado con diversos laureles, como ser parte de la selección oficial de competencia en Cortometraje del Festival de Cine de Rancagua (FECIRA) y como parte de la muestra itinerante del Festival de Cine de Pichilemu./

