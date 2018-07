Pablo Silva renunció a Renovación Nacional

La gota que rebalsó el vaso manifestó, fue la venta de terrenos en Termas del Flaco, y aprobado el año pasado por el concejo municipal en pleno, por valores menores al avalúo fiscal, creando dudas en esta transacción y hasta el momento nadie ha salido a cuestionar esta situación.

El ex concejal se refirió también el continuo roce con la UDI y con algunos militantes de RN, quienes, explicó, siempre han colocado trabas a su candidatura, han motivado también a dar un paso al costado, porque cada vez que le han solicitado ser candidato, aparecen contrarios, primero para colocar otro postulante, como fue Gustavo Valderrama o inventar una primara, que al final ganó, perdiendo tiempo en el trabajo real para recuperar el municipio.

Pablo Silva sostuvo que la oposición a su candidatura ha sido clara de algunos sectores minoritarios de RN, de toda la UDI y de los parlamentarios de la región que son del mismo partido.

Además, señaló que en la última elección presidencial, donde en primera vuelta él apoyó al candidato Ossandón, dio su palabra en apoyar al Presidente Piñera, donde se le solicita, por su buena votación en los últimos años en sus candidaturas, se haga cargo de esta campaña. "Sin embargo, después aparece el ex gobernador de Colchagua, el UDI Eduardo Cornejo, quien se hace cargo de esta etapa, determinando que sean los concejales de la ciudad que trabajen en ella, dejándome de lado de cualquiera decisión".



¿Te sientes desplazado por el partido?

"Yo diría que por la UDI más que por el partido, donde sólo un sector no me apoyó, pero bueno la política es dura, es sin llorar, pero hay un tema de fondo y que es la gota que rebalsó el vaso, en primera parte la querella que presenté cuando era concejal en contra del municipio y las personas que resulten responsable del mal manejo de los recursos de educación, donde nunca el partido y la gente de "Chile Vamos" me llamó para ver cómo podía ayudar en esta causa". Acotó también Pablo Silva que él no ha escuchado a ningún partido de cualquier coalición, alzar la voz por esta situación.

¿Qué pasó con el loteo de los terrenos de las Termas del Flaco?

"Cuando fui concejal puse en conocimiento de la Contraloría de los problemas de este sector, en el tema de contribuciones, pero me entero que a fines del año pasado, con la aprobación del concejo en pleno, la venta de estos terrenos a los comerciantes del sector, en un tercio del valor de su tasación fiscal, (450 millones contra los 1.270 millones aproximados), situación que termina con el silencio de mi partido y me hace pensar ¿Qué estoy haciendo acá?".

¿Pero las primarias son mejores para una democracia, no candidatos a dedo, no cree usted?

"Son buenas las primarias, pero bien hechas, ojalá todos vayamos a primarias, porque es bueno para la democracia, pero cuando algunos se restan para que sea otro el candidato no es bueno".

¿Algún temor de ir a primarias con algún candidato UDI, Alejandro Riquelme por ejemplo?

"No por ningún motivo si me quiere llevar por ese lado, mi renuncia va por otro tema, pero hoy día las primarias se pueden manejar por los coaliciones, por ejemplo me llama la atención que a RN estén llegando militantes de otras coaliciones, aunque puede ser bueno, no sé cuáles son sus intenciones".

El ex concejal Pablo Silva terminó diciendo que él no cierra ninguna posibilidad de ser candidato a alcalde próximamente, pero que es muy temprano todavía, por cualquier coalición o agrupación, ya que cuando alguien es servidor público siempre existe esa posibilidad, pero ahora en forma Independiente./ (RV)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.