Presentaron a nuevos jefes provinciales de educación

"La labor que cada uno de estos directivos realizará es de suma importancia, pues serán ellos los encargados de coordinar las políticas educacionales mandatadas por el Gobierno del Presidente Piñera, colocando especial énfasis en primera infancia, educación escolar, modernización de la educación técnico profesional y el acceso a la educación superior, todas con un factor en común: la calidad". Ellos asumieron formalmente a contar de ayer, instancia en las que personalmente el Seremi los acompañó para ser presentados en cada uno de los departamentos de educación de Rancagua, San Fernando y Pichilemu.

Alejandro Riquelme - Colchagua: Profesor de Educación Física, Concejal por San Fernando y Presidente de la Comisión de Educación en la comuna, ex Presidente Club Deportivo Tinguiririca y ex Supervisor de Enseñanza Media en la Deprov Colchagua.

"Es muy importante llevar a cabo las políticas públicas que tiene el Presidente Piñera para la educación de nuestro país y principalmente en la provincia de Colchagua. Una de las principales cosas que nos debe importar, es que la calidad de la educación, también los derechos laborales de los funcionarios y la calidad en el aula que es una de las principales causas por las cuales uno está aquí", manifestó el recientemente nombrado jefe provincial.

Domingo Izquierdo Echeverría - Cachapoal: Abogado, ex alcalde Quinta de Tilcoco y ex presidente del Directorio Instituto Inglés de Rancagua.

"Lo más importante será desarrollar una muy buena relación con los profesores, municipalidades y directores de los departamentos de educación. Durante mi paso por el servicio público como alcalde, mantuve una excelente relación con los profesores, así como también con las comunidades educativas en general. Me gusta mucho el tema educacional y durante mi gestión, haré lo posible por obtener una educación de calidad para nuestros niños. Creo firmemente en la postura del Presidente Piñera, en el sentido que hay que poner a los niños primero en la fila y queremos que esto se haga realidad", señaló el jefe del Departamento Educacional de Cachapoal.

Moisés Carvacho Vargas - Cardenal Caro: Profesor Educación General Básica, ex alcalde Municipalidad de Paredones.

"Mi trabajo estará enfocado en que todos los alumnos tengan acceso a una educación que les permita desarrollarse en la vida y cumplir todas las políticas educacionales del Gobierno del Presidente Piñera. He sido muy cercano a la educación, pues mi mamá es profesora, al igual que mi señora; así es que conozco el sistema muy de cerca, especialmente la realidad de los sectores rurales, donde pondremos mucho énfasis para que niños y jóvenes tengan acceso a una buena educación de calidad", declaró el nuevo jefe Deprov./

