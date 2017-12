Carlos Villalobos: "Gracias al nuevo sistema de desarrollo profesional docente aumenté en un 85% mis ingresos"

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones; comprendiendo la misión decisiva que cumple esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida y en la realización personal y social de los chilenos.

Pero, es mucho más que una frase y una buena intención, es el resultado concreto que hoy miles de docentes ven reflejado en sus sueldos y en su desempeño laboral, con significativos aumentos salariales y el reconocimiento que siempre debieron tener. Un ejemplo de ello es Carlos Villalobos Marín del Colegio Quillayquén, ubicado en la comuna de Coltauco.

"Gracias al nuevo sistema, aumenté en un 85% mi sueldo, lo que es gratificante no solo por contar ahora con mayores recursos, sino porque por primera vez siento que al profesor se le está valorando, y dando el espacio que le corresponde. Ya estamos dejando de ser los profesionales que ganamos menos, y se nos está equiparando con los ingresos de otros profesionales, lo que sin duda es muy merecido, porque el ganar menos que todos los demás, con los mismos años de esfuerzo durante los estudios, es la gran crítica que se le hace al sistema profesional y hoy está cambiando, y se está premiando la permanencia, la capacitación y la evaluación", comenta Carlos Villalobos.

Añade que "Más allá de la parte salarial, lo que más destaco, y lo digo de corazón, es que se está valorando el avance académico de los profesores. En mi caso, siento orgullo de haber llegado a un nivel de distinción en lo académico después de 30 años de ejercicio docente, y si bien uno imagina que después de tres décadas de entrega dentro y fuera de las aulas, se iba a sentir valorado, no siempre es así. Pero hoy, gracias a la nueva política docente, uno ve que hay un reconocimiento por lo que ha hecho (...) Acáno es compadrazgo ni nada parecido, acá hay reconocimiento y evaluación verdadera. Y eso no tiene precio".

"Siempre he sido docente de escuelas públicas de Coltauco. Y creo que mi entrega y labor, como también la de muchísimos colegas, es importante y significativa y por ello he permanecido en el sistema aun cuando tuvimos muchas dificultades, incluso cuando no teníamos ni estatuto docente, pero aun así seguí por amor a la profesión y a lo que hago. Y justamente por lo mismo recomiendo mi profesión, pero debe ser con vocación y con la franqueza de conocer las fortalezas y carencias de cada uno, pues hay que tener pasta para esto. La idea no es proliferar docentes frustrados, sino verdaderos profesores que sean un aporte a la sociedad, porque nunca debemos olvidar que los docentes marcamos la diferencia en la vida de nuestros alumnos y de sus familias, y por ello debemos ser cercanos a la comunidad", explica Villalobos.

"En mis 30 años de ejercicio profesional he visto aprender y crecer a muchos niños y niñas de varias escuelas, como la de Idahue, de Loreto, de Parral de Purén y hoy en Rinconada, y ahí he confirmado que la vocación realmente existe, pero debe ser acompañada de retribución, porque el entorno social debe reconocer la labor para que se pueda ejercer la vocación en plenitud, y ello es difícil cuando vemos que la sociedad es cada día más pragmática. Cuando hay vocación, acompañada por una retribución económica justa y por un apoyo en capacitación y evaluación, creo que podremos atraer a gente joven interesada en enseñar".

Casos de docentes como Carlos Villalobos se repiten en cada colegio y en cada comuna, porque estamos frente a una iniciativa que comenzó a implementarse desde el 2016 y que se extenderá hasta el año 2026- y que significa una de las inversiones más altas de la Reforma Educacional. "Ello permitirá mejorar sustantivamente las condiciones para el ejercicio docente, a través de una nueva escala de remuneraciones acorde a distintas etapas de desarrollo profesional y del aumento de horas no lectivas", indicó el seremi de Educación de la Región de O'Higgins, Hernán Castro.

Agregó que "Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo colaborativo en redes de maestros".

Asimismo, la máxima autoridad regional de Educación, añadió que "El Sistema de Desarrollo Profesional Docente significará para el Estado una inversión de US $ 2.300 millones, siendo una de las más altas de la reforma educacional, permitiendo mejorar sustantivamente las condiciones para el ejercicio de la docencia, a través de una nueva escala de remuneraciones acorde a distintos niveles de desarrollo profesional y del aumento de horas para que los profesores puedan preparar sus clases. Asimismo, permitirá crear nuevos derechos para los docentes: al acompañamiento en los primeros años de ejercicio y a la formación continua, ambos garantizados por el Estado"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.