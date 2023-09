Mujeres rurales se empoderan de sus derechos previsionales y sociales

En la escuela del sector La Patagua, comuna de Santa Cruz, el IPS de O’Higgins realizó el Taller de Promoción de Derechos Previsionales y Laborales con Enfoque de Género, en el que participaron cerca de 30 mujeres de esa localidad rural.

La jornada inició con la bienvenida e introducción por parte de la directora regional del IPS, Tatiana Ramírez, y también un saludo de la directora de la Fundación Prodemu, Claudia Peña. Luego, profesionales del IPS expusieron temáticas de género y de beneficios previsionales y de seguridad social que administra el IPS y su red ChileAtiende.

“Estamos muy contentos de llevar esta iniciativa, que impulsa el IPS, a mujeres de zonas rurales con la finalidad de entregarles en terreno información y orientación en materia de género y de beneficios previsionales y sociales. La idea es conversar y reflexionar con ellas sobre sus derechos para que los puedan ejercer y, a la vez, sepan cómo acceder a las prestaciones y servicios del Estado. Con este taller también se busca que las mujeres se empoderen y se motiven a difundir en su familia y comunidad estas importantes temáticas de género y de seguridad social”, señaló la directora del IPS, Tatiana Ramírez.

En tanto, Luz Gallardo, presidenta de la junta de vecinos de La Patagua y una de las participantes, comentó, “lo encontré muy bonito, muy productivo. Muchas de las personas que participamos no sabíamos de algunas cosas, no teníamos claro los temas sobre pensiones, los bonos. Nos sirvió y ahora lo podemos dar a conocer a nuestra comunidad. Me interesó sobre todo la PGU, es una de las cosas que más me quedó claro, muy interesante. Ojalá se pudiera repetir la actividad, porque fue muy beneficiosa, además que todas las mujeres se fueron muy contentas”.

El encuentro se efectuó la semana pasada y finalizó con la certificación de manos de la directora Tatiana Ramírez. Un educativo y ameno taller, que contó con la activa participación de la Junta de Vecinos y la escuela de La Patagua, y la colaboración de la Fundación Prodemu regional en la convocatoria.