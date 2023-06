Senador Juan Luis Castro sobre falta de anuncios en reforma a la salud: “No quedó suficientemente esbozada o ratificada”

Preocupación manifestó el presidente de la Comisión de Salud y Senador por la Región de O’Higgins Juan Luis Castro, tras la falta de anuncios respecto de la reforma a la salud en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric el pasado jueves.

El también médico, precisó que hay temas asociados a esta reforma que al menos debieran quedar iniciados en este gobierno. “Respecto de la reforma de salud, dado que el foco estuvo en las pensiones principalmente y la reforma tributaria necesaria para las pensiones, el CAE como una situación que tiene que resolverse también en ese marco como otros temas, es evidente que la reforma de pensiones nueva que se intente conversar y ojalá haya acuerdos, va a ser menor a la original en montos, entre el 2% o 2,5% del Producto Interno Bruto, por lo tanto, no va a alcanzar para todo".

"Me da la impresión de que la reforma a la salud no quedó suficientemente esbozada o ratificada, por lo tanto, me genera una duda razonable ¿Habrá reforma de la salud? Más allá del acortamiento de las listas de espera o de si se resuelve la ley corta de Isapres, tengo la sospecha fundada de que no la haya y eso me parece doloroso”, insistió.

Expresó que debe haber mucha “precisión” en estos puntos. “Porque así como se dijo por el Presidente que va a haber prioridades de acuerdo a las tensiones del país de hoy, sería bueno tener claridad de en qué punto va a quedar la reforma a la salud, como por ejemplo, la atención primaria universalizada que tiene un piloto de 7 comunas, que es muy chiquitito, el costo infinito y el régimen de cambio de licencias médicas y el fondo universal de salud, por mencionar aspectos que debieran quedar iniciados en este gobierno, pero pareciera que ni eso podría ser lo que está cerca, es una duda que requiere una aclaración”.