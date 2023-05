Autoridades llaman a prevenir estafas en el proceso de postulación a viviendas

Con el objetivo de prevenir estafas a la hora de postular a un programa habitacional, las autoridades del Minvu O’Higgins hicieron un llamado a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: sitio web, redes sociales y OIRS.

El Seremi Óscar Muñoz Lara, sostuvo al respecto que “hemos estado trabajando sobre este tema tan delicado de forma paralela al Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hemos escuchado muchas problemáticas con cobros que no corresponden a lo que son los programas habitacionales del Minvu. Cobros por cupo en comités, por ejemplo, que no se debería hacer, ya que un subsidio es un beneficio que se obtiene previa postulación, que no se vende ni consigue por terceros. Hemos hablado con los afectados, quienes se han acercado y realizado la denuncia formal en la Seremi o Serviu”.

Asimismo, la autoridad regional comentó que “las familias deben informarse por los canales oficiales sobre nuestros programas habitacionales y formas de postulación. En estos momentos, contamos con las redes sociales de la Seremi y de Serviu, y la página web del ministerio, que es www.minvu.cl, donde constantemente se va entregando información. También, pueden acudir hasta la Oirs del Servicio de Vivienda y Urbanización, y hacer las consultas pertinentes”.

Por su parte, la directora (s) de Serviu O’Higgins, Daniela Soto, agregó que “los personas pueden dirigirse tanto a Serviu como a la Seremi para pedir información acerca de los procesos en los cuales se puede postular y sus requisitos, ya sea individual o de forma colectiva a los programas habitacionales. Es importante evitar que las familias más vulnerables de la región sigan siendo afectadas por inescrupulosos que lucran con la necesidad de las familias”.

Minvu O’Higgins ya inició acciones legales contra quienes resulten responsables de este delito.

SIEMPRE RECORDAR

En la actualidad, una de las estafas más frecuentes con respecto al ámbito habitacional es la venta de terrenos con edificaciones que no son propiedad de los supuestos “vendedores”. En este sentido, el ministerio es tajante en señalar, que las familias que compran este tipo de superficies son parte de una estafa y están perdiendo su dinero, ya que ninguna persona puede adquirir su dominio legal.

Para que las familias no sean parte de este tipo de estafas u otras, deben tener claro que: