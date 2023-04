Diputado Eduardo Cornejo celebra aprobación proyecto ley que aumentará presupuesto de bomberos

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), celebró que durante esta jornada la Cámara de Diputados haya aprobado definitivamente un proyecto que modifica la Ley General de Bancos, de manera que todas las acreencias bancarias que se encuentran vencidas en el país -y que ya hayan sido publicadas en el Diario Oficial- pasen a manos del Cuerpo de Bomberos de Chile.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda, serían alrededor de $20 mil millones al año los que recibiría la institución por dicho concepto, lo que permitirá mejorar el actual presupuesto que tienen para combatir las emergencias.

“Hemos aprobado un importante proyecto de ley que viene a hacer justicia con todos los bomberos del país, quienes cumplen una de las labores más nobles en nuestra sociedad. Todos sabemos que la institución cuenta con un presupuesto bastante acotado, y por eso todos los años se ven obligados a realizar rifas y hacer colectas para costearse sus propios implementos. Por eso era muy relevante aprobar esta gran iniciativa, y así lo hemos hecho hoy”, destacó el representante del Distrito 16.

En esa línea, Cornejo precisó que en la actualidad las acreencias bancarias vencidas o no reclamadas pasan a manos del Fisco, por lo que ahora se traspasarán automáticamente a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Además, explicó que serán consideradas como acreencias los dividendos no reclamados en efectivo por los accionistas, los repartos por devolución de capital no cobrados, el resultado de la venta de acciones o los intereses sin reclamar, entre otros.

Por lo mismo, y junto con valorar el proyecto -que pasará a ser ley una vez que el Gobierno la promulgue y publique en el Diario Oficial-, el parlamentario de la UDI llamó a la Junta Nacional de la institución a repartir de forma “equitativa y justa” los recursos a lo largo del territorio nacional, considerando el déficit que tienen distintas compañías, sobre todo de la Región de O’Higgins.

“Este es un primer paso, pero tan importante como esta aprobación es que la institución reparta los recursos de forma equitativa. No nos olvidemos que muchas compañías de Bomberos, sobre todo en regiones, operan casi con lo justo, con carros que no tienen todo lo necesario y con implementos que prácticamente están en desuso o en mal estado. Por eso es fundamental que estos recursos frescos se vean reflejados en un mejoramiento de las herramientas que tienen los voluntarios de la institución, en especial las compañías más rurales y apartadas de nuestra región, que merecen un equipamiento que esté a la altura de la labor que desempeñan”, sostuvo el diputado Cornejo.