Santacruzano José Becerra Meneses: Empezó a trabajar su viña con solo una pala y ahora produce uva vinífera y su propio vino

La parcela tenía 7 hectáreas de viñas y 9 hectáreas sin sembrar. Había formado parte del fundo La Patagua y luego de un asentamiento en que don José fue dirigente.

Esos primeros años como parcelero fueron difíciles, de mucho esfuerzo y trabajo, pero contó con la ayuda de su padre René Becerra y el apoyo incondicional de su esposa Gloria Galarce, quien falleció hace siete años. Hoy se siente “más que orgulloso” del camino recorrido y de todo lo que ha logrado. Usuario de INDAP desde hace más de 40 años, socio fundador de la Red del Vino VI Región, conserva las 16 hectáreas de su parcela, sigue produciendo uva vinífera de primera calidad y desde hace dos años elabora su propio vino: “Un Buen Caballero”.

Recientemente, por su trayectoria de vida y su gran aporte a la Agricultura Familiar Campesina del Valle de Colchagua, José Becerra recibió un merecido reconocimiento de parte de la Red del Vino de Colchagua. Indicó que la entrega de ese estímulo “fue una inmensa sorpresa. Me sentí bien con este reconocimiento, es bueno sentir que me consideran y que me estiman. Si alguien necesita alguna ayuda o un favor, si yo puedo lo hago con bastante voluntad. Que me reconozcan es una gran cosa para mí”.

Respecto del nombre del vino, el cual lo produce con uvas propias, contó que “teníamos que inscribir una marca y con mis 4 hijos no logramos ponernos de acuerdo. Así es que le dejé la tarea a ellos”.

Su hija Liliana agregó que finalmente decidieron bautizar a este vino como Un Buen Caballero, porque esa es la opinión que los vecinos y quienes lo conocen tienen de su papá, que don José Becerra está siempre dispuesto a ayudar, que es respetuoso y que realmente es un buen caballero.

Leandro –uno de sus hijos- añadió que este vino es un Cabernet Sauvignon, liviano al paladar, con aromas frutales a frutilla y arándanos. “Producimos mil botellas y vendemos en la tienda de la Red del Vino”, precisó.

Este destacado pequeño productor recibió la visita del jefe de agencia de área Santa Cruz de INDAP, Alvaro Gálvez; la encargada del Programa Vinos, Romye Barra; y del gerente de Red del Vino de Colchagua, Rodrigo Valenzuela, quienes lo felicitaron por su trayectoria y compromiso con la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

José resaltó que “soy un eterno agradecido de INDAP, porque me ha ayudado en todo; me ha apoyado con asesoría, con maquinaria, proyectos y créditos”.

Reiteró que está orgulloso de sus logros y de la familia que formó junto a su esposa Gloria Galarce, con quien tuvo cuatro hijos: Leandro, Pablo, Diego y Liliana. A ellos, a sus hijos y nietos, quiere ahora legarles su amor por la tierra y su viñedo, para que continúen su obra. -