José Henríquez Quiñones se vio beneficiado por la estrategia RELE y fue intervenido quirúrgicamente este fin de Semana Santo

Oriundo de San Fernando, el asistente de la educación del Colegio José de San Martín de esta comuna hoy se encuentra dado de alta (con Hospitalización Domiciliaria) luego de su intervención desarrollada el domingo pasado producto de una hernia inguinal. Antes de su egreso del hospital, se mostró contento por ser parte de este programa, ya que desde hace dos años estuvo esperando esta cirugía.

“Tuve paciencia, ya que estaba confiado de que esta intervención iba a salir en algún momento. Gracias a Dios se dio, fue un proceso muy rápido. Yo debía realizarme esta cirugía en el año 2020, pero cuando vine por mis controles rutinarios, el doctor Edison Chinchero vio otro problema de salud que tuvo que resolverme en aquella oportunidad, por eso la hernia quedó pendiente hasta que, hace algunas semanas, me llamaron para iniciar los preparativos como toma de exámenes, incluido el PCR, lastimosamente salí positivo de COVID-19 lo que hizo atrasar por una semana la operación, ya que me tuve que aislar en mi hogar. Pero ya recuperado, volví, me realicé los chequeos correspondientes para la operación”, señaló el paciente intervenido.

Agregó que “fue todo un proceso muy rápido y eficiente, desde que me interné, la cirugía en sí y luego en el post operatorio, donde todo el personal de salud fue muy atento, desde el médico que me operó el Dr. Gabriel González, los funcionarios del pabellón y recuperación, y acá en el servicio de Cirugía donde las enfermeras y las tens han sido muy amables. Me atendieron súper bien, donde incluso se lo hice saber a mi familia”.

Justamente su círculo más cercano estaba preocupado por la espera, sin embargo, también sintieron satisfacción al momento de que recibió la noticia de su pronta intervención: “tanto mi familia como compañeros de labores sabían de la importancia de la operación. Como soy asistente de la educación, mi trabajo considera mucha fuerza física y por mi condición me complicaba, pero al saber que me llamaron por la cirugía, todos me entregaron sus buenas vibras para que saliera bien”.

Por otra parte, la recuperación ha sido favorable, “me he sentido súper cobijado por el personal del servicio de Cirugía, súper atentos, bien preocupados, es como estar en mi casa”. Finalmente, gracias a este programa, podrá iniciar un nuevo año con mayor normalidad: “quiero dar las gracias a todos, al hospital en sí, a los doctores, a los trabajadores de la salud, incluso me dio lo mismo que fuera un domingo santo, ya que se nota que se está avanzando en esto de reducir la lista de espera. Muchas gracias”.

María José De Witt Troncoso, directora del Hospital San Fernando, manifestó que “estos procedimientos quirúrgicos que desarrollamos durante los fines de semana y que ahora tuvimos una alta carga de cirugías durante este fin de semana santo, es parte del compromiso que tenemos como centro asistencial en abordar de la mejor manera la resolución de las listas de espera quirúrgica. Así como José Henríquez, también tuvimos pacientes de complejidades traumatológicas y oftalmológicas que se vieron beneficiados. No vamos a descansar hasta lograr reducir gran parte de esta lista. Por eso, vuelvo a reiterar mis agradecimientos a todos los equipos multidisciplinarios que han trabajado en la gestión y ejecución, como también en los tratamientos y cuidados de los pacientes atendidos. Y a la comunidad, es fundamental reiterarles que deben mantener sus datos actualizados para poder contactarnos”.-