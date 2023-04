Confirman segundo caso del año de Virus Hanta en O´Higgins

La persona contagiada fue derivada del Hospital de Rengo al Hospital San Juan de Dios de la Región Metropolitana, lugar donde se encuentra internado.

Sobre este segundo caso confirmado de Virus Hanta en menos de cinco días en la región, la Seremi de Salud O´Higgins, Dra. Carolina Torres, expresó que “Queremos recordar que nuestra región tiene la presencia del ratón de cola larga en su fauna endémica, por lo tanto, necesitamos poner todo el énfasis para que no tengamos mayor número de casos que lamentar”.

“Existen riesgos en algunos espacios laborales como recreacionales en sector rurales, en senderos no habilitados, entre otros, invitamos a las comunidades a tomar mayor conocimiento de la prevención del Virus Hanta en nuestras redes sociales”. Puntualizó la Dra. Torres.

Cabe destacar que las unidades de Epidemiología y Zoonosis ya se encuentran realizando los estudios respectivos de este segundo caso del año, donde se presume que la persona habría realizado actividades recreativas en cerros, específicamente en senderos no habilitados.

Medidas para evitar el contagio de hantavirus entre la población que vive en zonas rurales:

Ventile por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo tiempo.

Después de ventilar, rocíe el suelo y superficies con agua y cloro. Luego limpie y barra.

Mantenga el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basura.

Mantenga las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de desechos.

Selle y desratice galpones y bodegas.

Mantenga los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, almacenándolos siempre en envases herméticos.

Evite el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios y cavidades por donde puedan entrar.

No mate zorros, culebras y lechuzas: le protegen de los roedores.

Medidas preventivas para evitar el contagio para la población general que va a camping y paseos:

Elija lugares limpios y libres de matorrales y pastizales.

Use carpa con piso, cierre y sin agujeros.

Guarde alimentos en envases resistentes y cerrados. No deje ollas y utensilios al alcance de los ratones.

Camine sólo por senderos habilitados. No se interne entre matorrales y pastizales.

No recolecte ni consuma frutos silvestres.

Mantenga la basura en recipientes cerrados, si es necesario entiérrela.

Beba sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada).