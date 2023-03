Hospital de Coinco sale a terreno con Feria de Salud

Con el objetivo de acercar temas sanitarios a la comunidad, el Hospital de Coinco organizó la “Feria de la Salud”, la fecha escogida fue el Día de Pago del Pensionado, instancia de gran tradición en la comuna y que permitió el éxito de la estrategia, logrando gran interés de los asistentes, quienes visitaron los distintos stands además de disfrutar shows de baile folclórico y zumba.

El kinesiólogo de hospitalizados y urgencia, Ramón Oyarzún, entrega más detalles sosteniendo que “esta es una actividad que tiene dos objetivos, el primero es seguir acercando el hospital hacia la comunidad y lo segundo es poder juntar recursos de higiene para los pacientes que están hospitalizados sobre todo los casos sociales más pacientes de la zona”.

“La feria está ofreciendo informativos de las diferentes áreas del hospital como vacunatorio, SOME, OIRS, nutrición, fonoaudiología, aparte también viendo lo que son los exámenes médico preventivos que están a cargo del área cardiovascular. Ha llegado muy buena convocatoria, la gente está preguntando, la gente se está informando, le está interesando esta feria “, complementa el también referente de espacio amigable.

Tras recorrer los distintos puestos y realizarse un examen médico preventivo, la usuaria Claudia Zúñiga expresó su conformidad con la actividad, indicando que “es muy buena, porque a veces una como mamá no tiene tiempo para hacer esas cosas por andar muy apurada, entonces ahora aproveché de hacerme un examen de sangre que nunca está de más. Me pesaron, midieron y entregaron una hora de atención”.

Por su parte, Marcia Avilés, destacó la realización de la feria, afirmando que “es lo que hacía falta, que el hospital salga a terreno para que uno tenga la posibilidad de atenderse. Me atendieron súper bien, me tomaron la presión, el azúcar y me citaron al hospital para tomar otros exámenes. Así que el llamado es a que vengan y aprovechen, por su salud y bienestar”.