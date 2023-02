Capacitan a policías de Colchagua sobre atención hacia víctimas de delitos

En dependencias de la Prefectura de Carabineros de Colchagua, el pasado jueves se reunieron los jefes de las unidades policiales de la provincia de Colchagua, para conocer en detalle el programa de Atención a Víctimas de Delitos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de manera que puedan orientar a las personas a acceder a este programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La instancia fue convocada por la Delegada Presidencial de Colchagua Marta Pizarro Inzunza y contó con las exposiciones del Coordinador regional de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez, y de la encargada del Centro provincial de Atención a Víctimas, la psicóloga María Angélica Reyes. Esta última explicó a las y los funcionarios policiales, el mecanismo que se debe realizar para que las personas víctimas de delitos puedan acceder gratuitamente a la asistencia sicológica, jurídica y social gratuita que ofrece su oficina.

La profesional detalló que “puede acceder cualquier persona que haya sido víctima de un delito violento como homicidio, cuasidelito de homicidio, secuestro, violación, abuso sexual, abuso sexual calificado, trata de personas, robos violentos, lesiones graves y gravísimas, incluyendo delitos por conducción en estado de ebriedad o la influencia del alcohol. Pueden ir directamente a nuestra oficina en San Fernando, ubicada en Valdivia 627, o llamando al 600 818 1000”.

También expresó que “la idea es que Carabineros y la PDI cuente con la información, porque ellos son los que recepcionan la mayor cantidad de las denuncias de los delitos violentos del catálogo, que es lo que nosotros atendemos. Además es importante que junto con la recepción de la denuncia, si ven a una víctima afectada que requiera apoyo, puedan entregar además ese aporte extra de que es orientarlos donde recibir atención, porque uno escucha en todas partes que las víctimas están desamparadas, que no hay programas que las atiendan o que no tienen representación de abogados y eso no es real, porque nosotros presentamos querellas en delitos graves. Entonces es importante que los funcionarios policiales cuenten con esa información y que las víctimas sepan dónde acudir”.

Por su parte, la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza, contó que “pudimos entregar conocimiento a todos los encargados de las unidades policiales de Colchagua, para que ellos pudieran conocer en profundidad como opera el Centro de Apoyo a Víctimas, teniendo presente de ejecutar en la práctica un mandato del Presidente Gabriel Boric, que es reparar a las víctimas de algún delito. Esta es una instancia fundamental en el plan de seguridad pública que estamos trabajando desde el año pasado, que cuenta con una red integral de servicios públicos en apoyo a todas las personas que son víctimas de algún delito en nuestra provincia de Colchagua”.

Rodolfo Núñez, coordinador Regional de Seguridad Pública, subrayó que “creemos que es fundamental que los programas los conozcan, que si bien existen de hace tiempo, hoy queremos darle realce. Porque entendemos que las personas que sufren delitos requieren del apoyo del Estado y eso es lo que estajos entregando. Estamos en una difusión de este programa y queremos que esto sea mucho más público, porque están hechos para ellos, para todas y todos, sin discriminación. Es decir, pueden ir todas las personas que sufran un delito violento, porque el Gobierno, valga la redundancia, gobierna para todas y todos los chilenos”.

El salón principal de la Prefectura colchagüina fue el escenario de la convocatoria y junto a los jefes de las 16 unidades colchagüinas de Carabineros, también participó el Jefe de la Prefectura de la Policía de Investigaciones de Colchagua, Prefecto Sergio Torres.

El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, está destinado a contribuir en la reparación de los daños ocasionados por la vivencia de un delito a través del contacto rápido, gratuito, y oportuno con las personas afectadas, entregando atención integral y especializada con profesionales del área jurídica, sicológica o social. Tiene por objetivo promover que las personas que han sido víctimas de un delito, directa o indirectamente, superen las consecuencias negativas de ser víctimas y no sufran una victimización secundaria.