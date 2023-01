DGA MOP cursó multas por más de $868 millones por extracción ilegal de aguas

La Seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre, realizó una positiva evaluación a la gestión de trabajo que realiza la Dirección General de Aguas por su labor el año pasado, oportunidad en la que dio a conocer, junto con la Directora (s) de la DGA, Dayanna Aravena, los avances en materia de fiscalización de extracción no autorizada de agua y nuevas tecnologías, que permitirá fiscalizar de manera más eficiente el correcto uso del agua, además, de un plan especial para monitorear ríos, tranques y lagunas durante este verano.

Al respecto, la seremi María de los Ángeles Latorre destacó que “tal como ya lo ha anunciado nuestro Ministro Juan Carlos García, este año los recursos para la DGA subieron un 19% en inversión y más de un 17% en lo que tiene que ver con las fiscalizaciones en terreno. En tecnología se ha realizado un salto cualitativo en inversión de equipos, como drones, para identificar cambios en cursos de agua, así como también obras que alteren o afecten el recurso hídrico. Esto nos ha permitido aumentar las inspecciones y llegar a áreas donde antes no era posible o no teníamos acceso”.

Cabe destacar qué durante 2022, la DGA del MOP O’Higgins abrió 116 expedientes y 122 fueron resueltos, incluidos expedientes de años anteriores, cursando 63 multas a diferentes empresas en la región por extracción ilegal de agua, modificación de cauces o construcción de obras sin los permisos adecuados, por 14.063 UTM equivalente a $868.657.447 millones.

“El objetivo final, no es seguir multando, sino que terminar con la extracción ilegal de agua y que todos tomemos conciencia y podamos aportar en su cuidado, ya que es un recurso imprescindible y lamentablemente cada vez más escaso”, finalizó la seremi Latorre.

Dayanna Aravena, Directora (s) de la DGA señaló que "el año pasado se realizó un excelente trabajo en materia de fiscalización, funcionarios de la DGA se desplegaron en terreno para fiscalizar el correcto uso de las aguas y la gestión hídrica en las diversas cuencas de la región. Indispensable sin duda ha sido el apoyo de drones, que como tecnología de punta, nos ha permitido obtener resultados más eficientes en materia de fiscalización”.

La autoridad anunció además, que durante este verano 2023, se iniciará un plan especial de fiscalización en embalses, tranques y lagunas de la región, el que contemplará también la medición de la calidad de las aguas, por primera vez, en época estival.

“Este verano 2023 tendremos un robusto plan de fiscalización, en el que funcionarios y funcionarias de la DGA estarán en terreno en los principales ríos, tranques y lagunas de la región, con el fin no solo de fiscalizar que no existan infracciones al Código de Aguas, sino que también evaluar la calidad del agua. El agua es un bien escaso que debe ser cuidado por todas y todos. Vamos a estar fiscalizando y aplicando todas las multas correspondientes a quienes no cumplan con la normativa”, indicó la Directora (s) de la DGA, Dayanna Aravena.

Finalmente, la seremi de Obras Públicas, María de las Ángeles Latorre, indicó que el ministro García anunció que durante el primer trimestre de 2023, se enviará al Congreso un proyecto de ley que busca simplificar y abreviar los tiempos del proceso sancionatorio de fiscalización, y así, no solo sancionar a quienes no cumplen, sino que dicho incumplimiento sea por un tiempo acotado.