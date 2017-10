En Santuario de la Naturaleza Bosque de Calabacillo se Celebró Día Nacional del Medio Ambiente en O’Higgins

En el lugar, la Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins, Giovanna Amaya, compartió con la comunidad y los visitantes, entregando información sobre esta área protegida y su valor para nuestro país.

“Quisimos celebrar el Día Nacional del Medio Ambiente aquí en Navidad, porque para nosotros es un orgullo contar con este hermoso Santuario de la Naturaleza, que es un claro ejemplo de la conservación del patrimonio natural en el país. El trabajo conjunto que hemos desarrollado con el Municipio y con variados organismos para su cuidado ha sido fundamental y hoy queremos destacarlo, como ya ha sido el sello del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cuidado ambiental es prioridad, pues nos permite una mejor calidad de vida a todos y todas, y así preservar este maravilloso ecosistema” aseguró la Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya.

Para el Alcalde de Navidad, Horacio Maldonado, ser parte de esta celebración los motiva a seguir trabajando por el cuidado del medio ambiente, “Sin duda somos privilegiados al poseer el único Santuario de la Naturaleza submarino del país, y como tal, debemos sentirnos orgullosos. Como comuna, hemos demostrado una preocupación constante hacia nuestro medio ambiente, vivir mejor y dejar un mejor lugar para las futuras generaciones, por eso yo valoro que la Seremi del Medio Ambiente esté hoy acá, porque nos motiva a seguir trabajando en esta materia”, aseguró el Edil.

En la oportunidad, se desarrolló un Taller de Ilustración Científica a cargo del Artista regional Camilo Maldonado, quien enseñó a niños de kínder a séptimo básico, las principales técnicas de dibujo, en la ilustración de aves de nuestro país. “Estoy feliz con esta actividad, agradezco a la Seremi por la invitación, me voy gratamente sorprendido porque hay mucho talento, los niños pudieron aprender más de las aves chilenas y estuvieron casi dos horas concentrados, no me queda más que felicitar a los asistentes y a los padres para que sigan inculcando en ellos el dibujo”, afirmó Camilo Maldonado.

Por su parte, los niños se mostraron muy contentos y disfrutaron realizando sus dibujos, como Ignacia Piñeiro Núñez, de 7 años, quien destacó por sus habilidades con los lápices los colores, “El taller fue muy bueno, me gustó porque a mí me gusta mucho dibujar y hacer cosas y el profesor me enseño bien”, aseguró.

En el lugar, la Seremi del Medio Ambiente realizó actividades de conocimiento, basadas en el Santuario Bosque de Calabacillo, donde los asistentes pudieron aprender más sobre este privilegiado lugar, y llevarse regalos como por ejemplo, juegos didácticos, botellas reutilizables para agua y plantas medicinales, estas últimas facilitadas por CONAF.

El día Nacional del Medio Ambiente se celebró en todo Chile, los días 7 y 8 de octubre, oportunidad en que todos los Parques nacionales y Reservas fueron abiertos al público, para así acercar la naturaleza a todos y todas los ciudadanos.

