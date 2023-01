Facundo, primer nacido en 2023 en Hospital San Fernando

“Fue un embarazo normal, tranquilo, bonito, sin tantas enfermedades de por medio, fue super sano”, señaló en primer término Cintia, quien junto a su pareja Roberto Rojas disfrutaron 100% este hermoso proceso como pareja.

El 1 de enero, Cintia lo disfrutó junto a su familia, ya que el parto lo programó con su doctor de cabecera para el 2 de enero, por eso nunca se imaginó que Facundo iba a ser el primer bebé en nacer en 2023 Hospital San Fernando. “El procedimiento en sí fue súper bueno acá en el hospital, tanto el doctor Solís con la matrona Pía y sus hermosas compañeras fueron muy amorosas siempre. Fue un parto rápido y sin dolor”, señaló feliz la nueva madre.

Las redes sociales de Hospital San Fernando dieron a conocer este acontecimiento, algo que Cintia no lo tenía si siquiera en los planes, “fue raro al principio, porque todos acá en el hospital decían que Facundo había sido el primer nacimiento, no asumíamos que era, y de a poco me fui dando cuenta porque las funcionarias estaban contentas. Después, tanto familiares como amigos me escribían o me enviaban los pantallazos de la noticia que se había publicado; ahí me di cuenta de la real dimensión de esto. Y obvio, feliz por todos los llamados y mensajes que recibí”.

Finalmente, sobre la llegada de Facundo, tuvo las siguientes palabras: “para mí lo es todo, fue algo no planificado, pero ya lo es todo desde el día uno que supe que estaba embarazada. Tanto mi pareja como mi familia estamos muy contentos, todos “chochos”; y yo como mi hijo estamos sanitos y desde ahora, solo a disfrutar”.

María José De Witt Troncoso, directora del Hospital San Fernando, manifestó sus felicitaciones “para la joven madre por el nacimiento de Facundo, extendiendo el saludo para su pareja y su familia. Además, quiero agradecer a los equipos multidisciplinarios de Pre-parto, Parto y Recuperación, Neonatología y Maternidad por la labor desarrollada tanto con la joven madre y su hijo, como también con todos los partos que se han registrado”.